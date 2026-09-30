Pep Guardiola rompe su silencio tras el veredicto de culpabilidad del Manchester City por 114 infracciones de las normas de la Premier League

A raíz de una decisión histórica que ha sacudido los cimientos del fútbol inglés, el ex Guardiola ha roto su silencio para mostrar todo su apoyo al club. El veredicto de la comisión independiente, que declaró al City culpable de 114 de los 115 cargos, ha desencadenado una oleada de escrutinio, pero Guardiola ha dejado clara su postura. En X, el técnico catalán publicó un apasionado mensaje acompañado de imágenes suyas junto al equipo ejecutivo de alto nivel del club, en una señal de frente unido contra las conclusiones.

El comunicado de Guardiola fue una llamada a filas para la mitad azul de Mánchester en uno de los periodos más difíciles de la historia del club. Escribió: "Quiero que todos y cada uno de los aficionados del @ManCity sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, siempre he estado y siempre estaré al lado de mi club, de mi propietario, de mi presidente, de Ferran, de los jugadores, del personal, de Enzo y de vosotros, nuestros aficionados únicos. Quiero dejarlo claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos".