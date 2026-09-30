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Pep Guardiola rompe su silencio tras el veredicto de culpabilidad del Manchester City por 114 infracciones de las normas de la Premier League
Guardiola promete lealtad total al City
A raíz de una decisión histórica que ha sacudido los cimientos del fútbol inglés, el ex Guardiola ha roto su silencio para mostrar todo su apoyo al club. El veredicto de la comisión independiente, que declaró al City culpable de 114 de los 115 cargos, ha desencadenado una oleada de escrutinio, pero Guardiola ha dejado clara su postura. En X, el técnico catalán publicó un apasionado mensaje acompañado de imágenes suyas junto al equipo ejecutivo de alto nivel del club, en una señal de frente unido contra las conclusiones.
El comunicado de Guardiola fue una llamada a filas para la mitad azul de Mánchester en uno de los periodos más difíciles de la historia del club. Escribió: "Quiero que todos y cada uno de los aficionados del @ManCity sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, siempre he estado y siempre estaré al lado de mi club, de mi propietario, de mi presidente, de Ferran, de los jugadores, del personal, de Enzo y de vosotros, nuestros aficionados únicos. Quiero dejarlo claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos".
- AFP
La magnitud de las conclusiones de la Premier League
La investigación de la Premier League, que se prolongó durante varios años, se centró en infracciones graves cometidas entre 2009 y 2018. Según el veredicto oficial, se determinó que el club había "acordado contratos ‘ficticios’ (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios de sus socios comerciales, además de basarse en acuerdos ‘ficticios’ con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes". Estas conclusiones apuntan a un esfuerzo sostenido por eludir las normas de Beneficio y Sostenibilidad de la liga mediante una información financiera engañosa.
Más detalles del informe de la comisión destacaron que "el club presentó cuentas inexactas y ocultó a sus auditores y a los reguladores del fútbol el verdadero estado de sus finanzas". La liga también señaló que el City "cometió múltiples incumplimientos de sus deberes de cooperación y de la máxima buena fe hacia la liga (se confirmaron tres de las cuatro presuntas infracciones)".
Masters califica las infracciones de sistemáticas
El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, se ha pronunciado tras el veredicto, sugiriendo que la magnitud del incumplimiento de las normas no tenía precedentes en la máxima categoría. Masters afirmó que «el club incumplió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década» y añadió que la resolución final «refrenda la decisión de la Premier League de seguir adelante con este caso contra el Manchester City». El comunicado marca un momento significativo para la liga, que se ha visto presionada para demostrar que su marco regulador puede exigir responsabilidades a los clubes más poderosos del mundo.
La postura de la liga sigue siendo firme en que la integridad de la competición se vio comprometida por las maniobras financieras del club durante su ascenso al dominio nacional. Aunque el único cargo restante no fue confirmado, el enorme volumen de infracciones probadas ha creado una montaña legal que el club debe escalar. La investigación abarcó desde valoraciones de patrocinios hasta pagos secretos, dibujando la imagen de un club que, según la Premier League, operó al margen de los límites financieros acordados que rigen para los veinte clubes miembros.
- AFP
El Manchester City prepara un recurso
A pesar del carácter demoledor del informe de la comisión, el Manchester City ha mantenido una postura de total inocencia respecto a las acusaciones. El club ha negado de forma reiterada cualquier irregularidad durante todo el proceso y ahora se espera que presente una apelación contundente contra el veredicto. Sostiene que las pruebas presentadas no reflejan con exactitud sus operaciones comerciales y que las conclusiones sobre contratos «ficticios» son incorrectas. Es probable que esta batalla legal continúe durante varios meses, mientras el club busca limpiar su nombre en los tribunales superiores de arbitraje deportivo.
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