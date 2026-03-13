Pep Guardiola rompe por fin la maldición del «Entrenador del mes»: el técnico del Manchester City se lleva su primer galardón de la Premier League desde 2021

El triunfo de Guardiola se forjó a lo largo de un mes de febrero casi impecable, en el que su equipo supo combinar la fluidez táctica con una solidez defensiva a toda prueba. Tras comenzar el mes con un empate contra el Tottenham Hotspur, Guardiola llevó al Manchester City a sumar 13 puntos —el mejor registro de la liga— en las semanas restantes, gracias a las victorias contra el Liverpool, el Fulham, el Newcastle y el Leeds. Esta impresionante racha garantizó que el City se mantuviera en plena lucha por el título, mientras que sus rivales se veían las caras con problemas de regularidad.

El técnico de 54 años se vio obligado a hacer frente a una dura competencia para hacerse con el trofeo, y finalmente se impuso como la opción preferida entre un grupo de entrenadores de gran talento. Guardiola encabezó una lista de cuatro finalistas en la que también figuraban Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United) y Arne Slot (Liverpool).