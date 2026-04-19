Pep Guardiola rinde un emotivo homenaje al «especial» Bernardo Silva tras su brillante actuación frente al Arsenal

Guardiola, con profunda emoción al resumir el legado de Silva, declaró: «Gratitud. Si hablo más, lloraré. Gracias en nombre del club por todo lo que has dado. Él muestra que el fútbol nace en la mente y llega hasta los pies. No es el más rápido, pero siempre sabe qué hacer. Siempre está comprometido y casi nunca se lesiona. La temporada pasada lo demostró: cuando otros faltaban, él seguía ahí, luchando. Su mentalidad es clave; siempre ve lo positivo. Con ese espíritu, se merece el mayor reconocimiento».