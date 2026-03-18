Mientras que, tras la victoria por 2-1 del Real Madrid, se produjo el habitual intercambio entre ambos equipos y la mayoría de los jugadores se felicitaron mutuamente, Rüdiger parecía tener aún algo que aclarar. Cuando Guardiola estrechó la mano a algunos jugadores del Real Madrid, como Dean Huijsen, Federico Valverde y Vinicius Junior, el internacional alemán apareció de repente ante él.
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Pep Guardiola respondió con un beso: Antonio Rüdiger vuelve a causar revuelo en el Real Madrid con una curiosa escena
A continuación se vivieron unas escenas extrañas. Rüdiger y Guardiola también se dieron la mano al principio, antes de que el defensa central se acercara bastante al entrenador del City. Cuando Guardiola ya se disponía a darse la vuelta, Rüdiger siguió sujetándole la mano.
La sonrisa amistosa de Guardiola desapareció, tras lo cual se produjo un breve intercambio de palabras. No hay detalles sobre el contenido de la conversación. Sin embargo, los acontecimientos posteriores sugieren que fue de naturaleza bastante seria. Primero, Nathan Ake empujó ligeramente a Rüdiger para apartarlo, antes de que el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, interviniera y alejara a su jugador de Guardiola con gestos enérgicos.
Mientras Rüdiger volvía a mirar hacia Guardiola, se tapó la boca con la mano. El exentrenador del FC Bayern de Múnich se alejó, frunció ligeramente el ceño e hizo un gesto de beso en su dirección.
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No es la primera vez que Rüdiger da que hablar por motivos negativos
Rüdiger vuelve a ser, una vez más, el centro de atención fuera del terreno de juego. Hace poco, Diego Rico, del Getafe CF, le acusó, tras una polémica falta, de querer hacerle daño a propósito. Según él, Rüdiger intentó «romperle la cara». Rüdiger, sin embargo, rechazó rotundamente las acusaciones el lunes: «Si le hubiera hecho falta a propósito, le habría lesionado. Hablé con él después del partido. No se puede juzgar solo por una imagen fija. Me gusta jugar duro. Pero tengo límites que no traspaso. Por eso creo que los comentarios fueron un poco exagerados».
En abril de 2025, Rüdiger también fue noticia por motivos negativos cuando, durante la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona, lanzó un rollo de esparadrapo en dirección al árbitro y lo insultó. La Federación Española le impuso una sanción de seis partidos. Se desató un debate que también llevó al seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, a hacer una declaración. «Se ha llegado al límite. No debería permitirse más, de lo contrario habrá consecuencias más graves», dijo entonces.
¿Volverá Rüdiger a la selección alemana?
Mientras tanto, el próximo jueves se espera con gran expectación si Rüdiger volverá a formar parte de la selección alemana. El veterano líder de la defensa se había perdido las dos últimas concentraciones debido a una lesión en el muslo. Además, en la tan comentada entrevista con la revista «kicker», Nagelsmann dejó en el aire si convocará a Rüdiger para los decisivos partidos amistosos contra Suiza y Ghana a finales de marzo.
Nagelsmann subrayó que, en última instancia, el estado físico de Rüdiger será decisivo: «Antonio tiene que estar al 100 % en forma y sano. Si tiene esas pequeñas molestias que a veces también ha tenido con nosotros, no alcanza su máximo rendimiento, y eso entonces no tiene sentido. Pero va por buen camino».
Tras su lesión de rodilla en enero, Rüdiger vuelve a ser un fijo en la alineación titular del Real Madrid desde mediados de febrero. Contra el ManCity jugó los 90 minutos completos en ambos partidos.
Antonio Rüdiger: estadísticas del Real Madrid esta temporada
Partidos 17 Minutos jugados 1.425 Goles 1 Asistencias 0
Preguntas frecuentes
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".