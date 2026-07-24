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Adhe Makayasa

Traducido por

Pep Guardiola responde a la oferta para entrenar a la selección italiana tras reunirse con Paolo Maldini

P. Guardiola
P. Maldini
Italia
UEFA Nations League A

Pep Guardiola ha rechazado ser seleccionador de Italia tras hablar con el director técnico Paolo Maldini. El exentrenador del Manchester City prefiere mantener su descanso de los banquillos y no asumir el mando de los Azzurri.

  • Guardiola rechaza la oferta de Italia

    Guardiola ha rechazado oficialmente entrenar a la selección italiana tras hablar con el nuevo director técnico, Maldini. El técnico catalán se lo pensó tras dejar el City después de diez años, pero optó por su plan de tomarse un año sabático para estar con su familia.

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    «No me siento con ganas de hacerlo»

    Aunque quería descansar, Guardiola dudaba de asumir la selección, pues prefería el trabajo diario en el campo y no el seguimiento a distancia.

    Reiteró su ética de exigir compromiso total en cualquier puesto y reconoció su estrecha relación y profundo respeto por Maldini, quien le presentó un proyecto a largo plazo. Según la Gazzetta, el técnico de 55 años declaró: «Gracias, es un honor, pero en este momento no me siento preparado para ello».

    Y, al hablar de los exigentes estándares que se impone, el exentrenador del City añadió: «Si lo hago, lo hago al 100 %».

  • La FIGC apuesta por una visión a largo plazo

    Maldini, con Leonardo como asesor, propuso un plan de ocho a diez años para reconstruir el fútbol italiano. Al no definirse los términos económicos tras su rechazo, la FIGC buscó otras opciones. Ahora, según La Gazzetta, la leyenda Andrea Pirlo es el candidato ideal para imponer un nuevo esquema táctico a la Azzurra.

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    Los Azzurri apuestan por un nombramiento rápido

    La FIGC debe actuar con rapidez para cerrar el nombramiento de Pirlo antes del inicio de la Liga de las Naciones, dentro de ocho semanas. El nuevo seleccionador tendrá la ardua tarea de forjar una identidad táctica de cara a la clasificación para la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030. Mientras tanto, Guardiola disfrutará de su año sabático a la espera de la oportunidad adecuada, en caso de que decida volver a los banquillos de un club.