Pep Guardiola recibió una oferta para ser seleccionador de Italia en un encuentro con Paolo Maldini y Leonardo

A pesar de la ambiciosa oferta, el principal obstáculo es el compromiso de Guardiola con su descanso. El técnico, de 55 años, ha sido claro: «Desde el punto de vista mental, no echo nada de menos. Empecé a entrenar a los 37 años y toda mi vida ha estado ligada al fútbol. Ahora quiero descubrir otras cosas, ser feliz lejos del fútbol».

Estoy intentando averiguar cómo será mi vida. Decidí dejarlo porque quiero cuidarme un poco más. Quiero pasar más tiempo con mis hijos y con mi padre, que tiene 95 años y todavía está con nosotros. He cumplido 56 años, ya no soy joven, y la forma de ver las cosas también cambia. Todavía me estoy adaptando a esta nueva etapa, pero me va bastante bien».



