Aunque Thomas Tuchel acaba de renovar con Inglaterra hasta la Euro 2028, Guardiola sigue siendo el favorito de la FA. Fuentes de talkSPORT aseguran que el técnico del City está interesado en dirigir una selección y aceptaría el cargo en el futuro.

El experto en fichajes Ben Jacobs lo confirmó en talkSPORT: «Siempre ha sido el candidato ideal para el banquillo de Inglaterra. Tuchel ha renovado, pero a largo plazo... Mi sensación es que Pep acabará dedicándose al fútbol internacional. No tiene nada más en perspectiva y es poco probable que acepte otro puesto en la Premier. Podría seguir el camino de Jürgen Klopp, asumir funciones estratégicas como embajador del City Football Group y, a medio o largo plazo, tentarse con una vacante en la selección».