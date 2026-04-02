Pep Guardiola podría dar un paso muy llamativo tras su salida del Manchester City

Últimamente no han dejado de circular rumores de que Guardiola podría abandonar prematuramente el Manchester City, donde el español tiene contrato hasta 2027.

Sin embargo, parece bastante improbable que se produzca un cambio en verano, mientras que, según Fabrizio Romano, la búsqueda en Italia de un sucesor para Gattuso ya está en pleno apogeo.

Massimiliano Allegri es considerado el candidato favorito de la Federación Italiana de Fútbol, pero su fichaje también parece bastante poco realista, ya que es probable que el entrenador del AC Milan no obtenga el permiso de su club, con el que tiene contrato hasta 2027.