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Pep Guardiola opina sobre el caso de las 115 acusaciones por el Fair Play Financiero que afronta el Manchester City y sugiere que se irá antes de que se impongan sanciones
Guardiola mantiene la confianza mientras el City espera el veredicto
Guardiola cierra una década de títulos en el Etihad, pero la investigación de la Premier por supuestas irregularidades financieras entre 2009 y 2018 sigue planeando sobre el club. El técnico, siempre defensor acérrimo del club, insiste en que su postura no cambia pese a la gravedad de las acusaciones. Los cargos se refieren a presuntas infracciones financieras entre 2009 y 2018. La Premier League acusó formalmente al City en febrero de 2023, y el caso se ha convertido en uno de los mayores litigios de la historia del fútbol inglés.
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Guardiola reitera su apoyo al City
Según se informa, la comisión independiente está a punto de tomar una decisión definitiva, y se espera que el veredicto se dé a conocer al final de la temporada. Guardiola reiteró su confianza en la directiva del club.
«Confío en ellos», admitió, según cita el Manchester Evening News. «Hablé con ellos y confío en su forma de actuar y en lo que han hecho. Lo que pasó, pasó. Esa será la resolución. Nadie del cuerpo técnico estaba aquí, fue hace mucho, mucho tiempo y confío en ellos. Lo dije antes de que pasara y lo digo ahora».
Preguntado sobre la lentitud del proceso y si reaccionará públicamente al veredicto, respondió: «Si me encuentran».
Posibilidad de sanciones graves
Los 115 cargos han pesado sobre los Cityzens en uno de los periodos más exitosos del club. De declararse culpable al City, las sanciones podrían incluir la deducción de puntos, multas millonarias o incluso el descenso. Cualquier resolución probablemente desencadenará un largo proceso de apelación. Stefan Borson, exasesor financiero del club, ya se ha pronunciado sobre el caso.
En declaraciones a Football Insider, afirmó: «He oído rumores en los círculos jurídicos que apuntan a que la redacción de la resolución está cerca de terminar. Las propias partes esperan que se publique poco después de que termine la temporada, pero ya se han equivocado antes».
«Mi análisis, basado en la información pública, también falló porque el fallo no llegó. Pero cada día que pasa lo hace más probable, pues la redacción de un laudo privado, pese a su complejidad, no puede demorarse mucho más».
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Comienza una nueva era en plena batalla legal que aún continúa.
El City atraviesa una gran transición dentro y fuera del campo. La marcha de Guardiola cerrará una de las etapas más exitosas de la Premier, mientras el club aguarda el fallo.
Su sucesor y las posibles sanciones por los 115 cargos marcarán la agenda del club en los próximos años.