¿Pep Guardiola, nuevo seleccionador de Italia? Se fija una fecha límite. Y Mancini pide explicaciones a Malagò

Son días clave para el futuro de Italia. Pep Guardiola se ha tomado unos días para pensar y, antes del martes —cuando se reunirá el Consejo Federal—, dará su respuesta definitiva a la propuesta de Maldini y Leonardo, quienes el fin de semana estuvieron en Barcelona para presentar un proyecto de revolución total del fútbol azzurro. De momento, el técnico catalán, que acaba de despedirse del Manchester City tras diez años de éxitos, es la primera opción. Si acepta, no lo hará por dinero: la Federación está dispuesta a superar su presupuesto y ofrecerle 5 millones de euros netos por temporada hasta 2030. Es más del doble de lo propuesto a Pirlo y Mancini, alternativas más económicas. Por ahora, son segunda opción, aunque Malagò sueña con un fichaje de impacto.