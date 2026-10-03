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Pep Guardiola, listo para un sensacional REGRESO al Manchester City tras un veredicto de culpabilidad financiera
Guardiola prepara su regreso al Etihad
Según se informa, Guardiola está preparando una aparición sorpresa en el Etihad Stadium para demostrar su respaldo absoluto al Manchester City. El técnico icónico dejó el cargo de entrenador al final de la pasada temporada, cediendo el mando a Enzo Maresca, pero sigue profundamente vinculado al gigante del Etihad.
Según The Mirror, Guardiola tiene intención de estar en la grada cuando el City reciba al Paris Saint-Germain en la Champions League el 14 de octubre. La información afirma que el técnico catalán ha informado a altos ejecutivos de que quiere "estar con su gente" durante este periodo turbulento.
El City está conmocionado por la decisión de una comisión independiente de declararlo culpable de todos los cargos relacionados con infracciones de la normativa financiera de la Premier League entre 2009 y 2018. El notable legado de Guardiola, de 20 títulos en una década, está ahora bajo un intenso escrutinio, ya que su éxito sin precedentes se produjo durante el periodo investigado.
- Getty Images Sport
El club lanza una defensa desafiante
A pesar del veredicto condenatorio, el conjunto de Manchester niega con vehemencia haber cometido irregularidad alguna y ha presentado formalmente un recurso. En un contundente comunicado publicado el viernes, el City se reafirmó en su inocencia y criticó las conclusiones de la comisión.
«La postura firme del club es que, por múltiples motivos, la opinión contiene claros errores materiales, de derecho, de principio y de hecho, y no ofrece garantías», rezaba el comunicado oficial. «El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respalda todas sus posiciones en relación con este caso».
El Manchester City añadió que respetará el debido proceso y señaló que está limitado a la hora de hacer más comentarios hasta que el procedimiento judicial quede completamente resuelto.
Lealtad inquebrantable desde la distancia
Guardiola defendió de forma constante a la jerarquía del club durante su etapa al frente del equipo, al sostener que los directivos le habían asegurado que no se había infringido ninguna norma. Tras la explosiva resolución, el exentrenador del Barcelona y del Bayern de Múnich utilizó las redes sociales para reiterar públicamente su feroz lealtad al Manchester City.
En una publicación en X a principios de esta semana, el extécnico escribió: "Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en todo el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, siempre he estado y siempre estaré, al lado de mi club, de mi propietario, de mi presidente, Ferran [Soriano], los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros aficionados únicos".
Concluyó su apasionado mensaje declarando: "Que quede claro: vamos a superar esto juntos. Os quiero a todos". Actualmente disfrutando de un año sabático en Barcelona, Guardiola está deseando convertir esas palabras en hechos regresando a Mánchester.
- AFP
Maresca afronta una prueba europea crucial
Maresca debe ahora capear un temporal sin precedentes mientras prepara a su plantilla para un choque continental colosal contra el PSG. El técnico italiano esperará que la inminente visita de Guardiola pueda espolear a una afición y a un vestuario sacudidos por el caos fuera del campo.
La batalla legal del City contra la Premier League se desarrollará en segundo plano, pero su atención inmediata debe seguir centrada en el terreno de juego. Lograr una victoria clave en la Champions League ante su antiguo talismán podría proporcionarles exactamente el impulso que necesitan para sobrellevar las turbulencias actuales.
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