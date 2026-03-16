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Pep Guardiola hace una sorprendente confesión tras cancelar el entrenamiento del Manchester City antes del decisivo partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Real Madrid
El cansancio, un factor a tener en cuenta a la hora de decidir el entrenamiento
A pesar de que todo parecía estar en contra del City, Guardiola decidió que no habría sesión de entrenamiento el día antes del partido. En su lugar, el City entrenará el mismo día del partido. Es la tercera vez que el entrenador cancela el entrenamiento el día antes de un partido; ya lo hizo antes del encuentro de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund en noviembre (que el City ganó por 4-1) y antes del desplazamiento a Fulham en diciembre (que ganaron por 5-4).
El partido de vuelta contra el Madrid será el tercer partido del City en siete días y Guardiola afirmó que el cansancio acumulado tras el desplazamiento a España y el empate 1-1 ante el West Ham del sábado fue uno de los factores por los que decidió cancelar la sesión de entrenamiento. Además, declaró que, de todos modos, las sesiones de entrenamiento no sirven de mucho.
- AFP
Guardiola: Los entrenamientos no mejoran mucho
Guardiola declaró en rueda de prensa: «Estábamos en Madrid, nos acostamos tarde en el hotel, volvimos por la mañana, sin entrenamiento; ayer [tras el partido contra el West Ham] regresamos a las dos o tres de la madrugada. Hoy en día, entrenar no mejora mucho las cosas. Lo he hecho dos o tres veces esta temporada. Antes del Dortmund, del Fulham. A veces entrenamos o nos quedamos en casa. Nos conocemos bien, practicamos muchas cosas».
Cuando se le preguntó si no entrenar antes de esos partidos ayudó a su equipo a prepararse para los encuentros contra el Dortmund o el Fulham, respondió: «No lo sé».
Bernardo: No entrenar puede «liberarnos la mente»
El capitán del City, Bernardo Silva, insistió en que no le sorprendió la decisión de suspender el entrenamiento. «Lo hemos hecho muchas veces en el pasado, tanto cuando perdíamos partidos como cuando ganábamos, cuando el entrenador consideraba que era lo mejor para el equipo», explicó. «Y con todos los viajes que hemos tenido esta semana, creo que simplemente pensó que lo mejor para nosotros sería dormir mejor, quedarnos en casa un día más, despejar un poco la mente y volver mañana más fuertes y preparados para el partido».
Cuando se le preguntó si el City podría remontar, el portugués respondió: «Este deporte nos ha enseñado que pueden pasar muchas cosas en un partido de fútbol. Y aunque el resultado en Madrid fue realmente malo, lucharemos. Sin duda, lucharemos hasta el final, sabiendo que va a ser difícil. El rival es muy bueno. El primer resultado no fue bueno, pero pueden pasar muchas cosas, especialmente aquí en casa, en el Etihad».
- AFP
El City necesita un «partido perfecto» para pasar de ronda
El Madrid contará con un gran impulso para el partido de vuelta gracias al regreso de Kylian Mbappé, que se perdió el partidode ida por lesión, al igual que Jude Bellingham y Rodrygo. Será el trigésimo partido de Guardiola contra los blancos como entrenador del City, el Bayern de Múnich y el Barcelona, y el quincuagésimo si se incluyen los encuentros que disputó como jugador del Barça.
Como entrenador, su balance es de 14 victorias, seis empates y nueve derrotas, con 59 goles a favor de sus equipos frente a los 47 del Madrid. Con el City, su balance es de cinco victorias, cuatro derrotas y tres empates, aunque ha ganado dos de las cinco eliminatorias disputadas contra el 15 veces campeón de Europa.
Guardiola reflexionó: «Estoy muy satisfecho con lo que he vivido [contra el Madrid]. Tantos partidos te dan mucha perspectiva y los resultados no son malos. Hemos hecho muchas cosas increíbles y pase lo que pase mañana, eso no cambiará todo lo que he vivido como jugador y como entrenador».
Cuando se le preguntó si tenía preparado algún mensaje especial para motivar a sus jugadores, añadió: «Hay poco que decir, es como una final. Todos somos adultos y sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un partido perfecto para darle la vuelta a la eliminatoria».
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