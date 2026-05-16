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Pep Guardiola hace historia en el fútbol inglés tras el doblete del Manchester City con su victoria en la final de la FA Cup contra el Chelsea
Guardiola ocupa un lugar único en los libros de historia
Tras ganar la FA Cup, Guardiola ratifica su condición de posible mejor técnico del fútbol inglés. Con este título y la Carabao Cup, se convierte en el primero que logra el doblete de copas nacionales dos veces.
Ya lo había logrado en la temporada 2018-19, algo que ni Sir Alex Ferguson ni Arsène Wenger consiguieron en sus décadas de éxito. Su consistencia desde su llegada a Mánchester es histórica.
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La final de Wembley se decidió por un estrecho margen
El resultado estuvo en el aire bajo el arco de Wembley, pues el Chelsea puso a prueba a los líderes de la Premier. En un duelo tenso, marcado por la disciplina táctica y el esfuerzo físico, hizo falta un destello de calidad para romper el empate y evitar la prórroga.
El gol de Antoine Semenyo dio el sábado en Wembley una victoria por 1-0 que valió la octava FA Cup y, junto a la Copa de la Liga, el doblete copero.
El City se une a la élite de los equipos que han ganado la doble corona
Guardiola es el único entrenador con dos dobletes de copas nacionales. Ahora el City se une a él y se suma al grupo de clubes que lo lograron. Solo cuatro equipos han ganado la Copa de la Liga y la FA Cup en una misma temporada, y el City, como el Liverpool, lo ha conseguido dos veces.
El Arsenal lo logró en 1992-93, el Chelsea en 2006-07 y el Liverpool en 2000-01 y 2021-22. El reciente éxito del City subraya su dominio moderno, ya que también es el primero en alcanzar ocho semifinales seguidas de la FA Cup.
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Las impresionantes cifras del reinado de Pep
Las cifras de Guardiola en el City siguen impresionando: 20 títulos desde 2016, incluidos cinco Copas Carabao y tres Copas de Inglaterra. Estos logros muestran la regularidad del club en competiciones nacionales mientras lucha por la Premier League y por Europa.
Su dominio en eliminatorias es único en la era moderna: con 46 victorias, el City es el equipo con más triunfos en la FA Cup bajo su mando. Sumados a los seis títulos de la Premier, estos números consolidan el legado del técnico catalán en el Etihad.