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¡Pep Guardiola ha planteado algunas preguntas! ¿Debería el joven prodigio del Wolverhampton, Mateus Mane, quedarse en el club ante el creciente interés por su fichaje? ¿Y a qué selección elegirá, a la de Inglaterra o a la de Portugal?
Ascenso meteórico: Mané ya alcanza un valor de mercado de 50 millones de libras
La temporada 2025-26 ha sido un gran avance para Mané, quien debutó en la última jornada de la anterior. Ha jugado 26 partidos y marcado dos goles en la Premier League.
Sin embargo, podría no jugar en ella la próxima temporada, pues los Wolves ya descendieron a la Championship. Surge la duda de si se quedará en Molineux.
Su contrato vence en 2029, así que en Wolverhampton no hay prisa por venderlo: su valor, que se estima en 50 millones de libras (68 millones de dólares), podría subir.
Jugar con regularidad en la segunda división no tiene por qué ser malo: le dará tiempo para madurar sin prisas. Si mantiene su nivel, las oportunidades no tardarán en llegar.
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¿Debería Mane quedarse en el Wolverhampton tras haber impresionado al Manchester City?
El Wolverhampton no ha mostrado intención de aceptar ofertas, aunque sabe que muchos siguen a este prometedor jugador. Al preguntarle si Mané debería quedarse y lo difícil que será, Gray —en colaboración con Kiwislots— declaró a GOAL: «Creo que sí. Le he visto jugar varias veces este curso y, aunque su talento es evidente, aún está en fase de formación.
Si pensamos en sus orígenes, en los distintos clubes por los que pasó de joven y en su regreso al Wolves en un momento complicado, vemos que se ha convertido en un jugador clave en los últimos 10-15 partidos de la temporada.
De hecho, yo estaba en el túnel tras el partido contra el Manchester City y Pep Guardiola habló con Rob Edwards sobre él; eso lo dice todo. Ha mostrado su talento, ha preguntado por él y, si mantiene los pies en el suelo, puede convertirse en un jugador brillante de la Premier League.
«Si fuera él —y es difícil, porque los agentes influyen mucho—, creo que otro año en la Championship le vendría de maravilla».
¿Inglaterra o Portugal?: ¿A qué selección representará Mané?
Mané nació en Barreiro, Portugal, pero se mudó a Inglaterra a los ocho años. Jugó con los «Young Lions» sub-18, aunque luego pasó a la sub-21 de su país natal.
Al preguntarle si Mane podría ser otro Jamal Musiala o Michael Olise para Inglaterra, dado que su compromiso absoluto es con otro país, el exlateral de Wolves y los Three Lions, Gray, afirmó: «Tiene su oportunidad, ¿no?, jugando para diferentes países.
No necesita presionar para jugar con la selección; la oportunidad llegará la próxima temporada. Todo dependerá del seleccionador inglés entonces.
Si logra jugar un partido de la Liga de Naciones o similar, no lo sé. Pero si opta por Portugal, hay muchos talentos en la posición de ’10’.
«Llegará un momento en que tendrá que elegir qué país representar».
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¿Podría Mané seguir los pasos de Ronaldo en el Manchester United?
Jugar al lado de Cristiano Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, es un atractivo innegable para cualquier portugués. A sus 41 años, el eterno «GOAT» no muestra signos de bajar el ritmo.
Mane podría compartir cancha con él y, según rumores, podría seguir sus pasos en la Premier League, quizá con el Manchester United.