¡Pep Guardiola ha planteado algunas preguntas! ¿Debería el joven prodigio del Wolverhampton, Mateus Mane, quedarse en el club ante el creciente interés por su fichaje? ¿Y a qué selección elegirá, a la de Inglaterra o a la de Portugal?

La temporada 2025-26 ha sido un gran avance para Mané, quien debutó en la última jornada de la anterior. Ha jugado 26 partidos y marcado dos goles en la Premier League.

Sin embargo, podría no jugar en ella la próxima temporada, pues los Wolves ya descendieron a la Championship. Surge la duda de si se quedará en Molineux.

Su contrato vence en 2029, así que en Wolverhampton no hay prisa por venderlo: su valor, que se estima en 50 millones de libras (68 millones de dólares), podría subir.

Jugar con regularidad en la segunda división no tiene por qué ser malo: le dará tiempo para madurar sin prisas. Si mantiene su nivel, las oportunidades no tardarán en llegar.