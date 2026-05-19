Pep Guardiola, «furioso» por la filtración sobre su salida del Manchester City, convoca a los jugadores a una videollamada nocturna

La repentina noticia dejó a la plantilla en estado de shock, pues días antes se les había dicho que el entrenador se quedaba. Una fuente declaró a SunSport: «Pep está furioso por el timing, justo antes de un partido. Convocó a los jugadores a una videollamada nocturna y confirmó su marcha. Se disculpó por cómo se filtró la noticia. Les sorprendió, pues el sábado se les había asegurado que se quedaba, así que todos están en shock».