Informes recientes sugerían que el Trabzonspor había puesto sobre la mesa una asombrosa oferta salarial de 13 millones de euros para tentar a Guardiola a ir a la Superliga turca. El movimiento habría supuesto que el emblemático técnico español se reuniera con Salah, tras el mediático traspaso del delantero egipcio al gigante turco.

Sin embargo, la posibilidad de que Guardiola se haga cargo del siete veces campeón de la Superliga turca ha quedado descartada de forma categórica. Se contactó con sus representantes para aclarar su futuro inmediato, y estos desmintieron rápidamente los sensacionales rumores que circulaban en la prensa turca.

Guardiola se encuentra actualmente alejado de los banquillos tras poner fin la pasada temporada a su etapa cargada de títulos en el Manchester City. Durante su tiempo en Inglaterra, transformó al Manchester City en una fuerza dominante.