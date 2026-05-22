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¿Pep Guardiola entrenará a Cristiano Ronaldo? Jorge Jesus afirma que el técnico del Manchester City debería estar «orgulloso» de sustituirlo en el Al-Nassr y confirma su salida tras ganar la Liga Profesional de Arabia Saudí
Jesús responde a los rumores sobre Guardiola tras su salida del Al-Nassr
Jesús ha confirmado que dejará el Al-Nassr tras ganar la Liga Profesional Saudí esta semana. Su salida se produce mientras crecen los rumores que vinculan a Guardiola, entrenador del City, con un sorpresivo fichaje en Arabia Saudí. El técnico portugués respondió a esas especulaciones en una entrevista con Sport TV.
- AFP
Jesús explica su postura sobre Guardiola y Ronaldo.
Al preguntarle si se sentiría orgulloso de que Guardiola le sucediera en el Al-Nassr, Jesús lo descartó y afirmó que el orgullo debería ser al revés. También explicó por qué no prolongó su estancia pese a los éxitos nacionales.
«¿Orgullo [por ser sustituido por Guardiola]? No... ¿por qué? Él es quien debería estar orgulloso de sustituirme, no yo a él», afirmó.
“Cuando acepté este reto, Cristiano Ronaldo y José Semedo me invitaron y sabía que sería el más difícil de mi carrera. Para ganar el campeonato debíamos superar a los rivales. Como le dije a Cris: ‘Te ayudaré a ser campeón y luego seguiré con mi vida’”.
El papel fundamental de Ronaldo en la llegada de Jesús
Jesús reveló que Ronaldo fue clave para convencerlo de fichar por el Al-Nassr. Aceptó solo un año de contrato por las exigencias físicas y mentales de entrenar en Arabia Saudí.
Dijo: «Cuando hablé con Cristiano Ronaldo, al principio me ofrecieron dos años, pero yo solo quería uno, como siempre hago en los clubes. Ha sido un campeonato muy duro, con decisiones difíciles y mucho desgaste físico. Ha sido un año maravilloso, pero ahora quiero disfrutarlo en otro sitio.
Le dije: “Acepto este proyecto solo por ti; de otra forma no vendría. Ganaremos los dos títulos y te irás con un trofeo”. Y así fue».
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Jesús sopesa su próximo paso tras el éxito en Arabia Saudí
Jesús anunciará su próximo destino en semanas, tras cerrar su etapa en el Al-Nassr con éxito. Turquía lo busca: el Fenerbaçe, que ya lo tuvo como técnico entre 2022 y 2023, es uno de los clubes interesados.
Mientras tanto, las especulaciones sobre el futuro de Guardiola probablemente continúen tras los comentarios de Jesús, pues se espera que el técnico catalán deje el City al final de la temporada.