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Pep Guardiola busca «descubrir la vida» tras dejar el Manchester City y reconoce que no siente ganas de volver al fútbol
Guardiola se toma un descanso de los banquillos
Guardiola insiste en que no echa de menos el fútbol tras dejar el Etihad Stadium. El técnico catalán se alejó del banquillo tras diez temporadas de éxito con el gigante de la Premier League para cuidar su bienestar mental y buscar nuevas satisfacciones fuera de la rutina futbolística.
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El entrenador catalán explica su ausencia
En una reciente entrevista con la plataforma OKX, Guardiola explicó que se alejó de la presión del fútbol para cuidar su bienestar emocional.
«Mentalmente no echo nada de menos. Empecé a entrenar a los 37 y toda mi vida ha sido fútbol. Ahora quiero descubrir otras cosas y ser feliz lejos del fútbol», explicó Guardiola.
«Me encanta mi trabajo, pero llega un momento en el que sientes que tienes que parar. Quizá algún día me despierte y diga: “Vale, quiero volver a entrenar”. Pero ese sentimiento tiene que surgir de dentro, y hoy por hoy, simplemente no lo siento».
Los valores familiares son lo primero
Me aparté temporalmente para dedicar todo mi tiempo a la familia y reflexionar sobre el futuro. «Estoy intentando averiguar cómo será mi vida. Decidí dejarlo para cuidarme un poco más. Quiero pasar más tiempo con mis hijos y con mi padre, de 95 años. Ya tengo 56, la perspectiva cambia y aún me adapto a esta nueva etapa, pero me va bien».
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El futuro sigue lleno de posibilidades.
Guardiola admite que es feliz en su nueva vida, pero no descarta volver al fútbol. «Empecé a entrenar a los 37 y ahora tengo 56. Necesito hacer cosas nuevas. Ahora mismo, me siento muy feliz».
Sobre un posible regreso al City, añadió: «Algún día volveré al Etihad Stadium, pero por ahora prefiero quedarme entre bastidores. Si me necesitan, estaré allí».
Para concluir, rindió homenaje a Jürgen Klopp: «Ha sido el mayor rival de mi carrera. Era capaz de cambiar su sistema táctico cada veinte minutos. Me volvía loco».
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