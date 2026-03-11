Getty/GOAL
Traducido por
Pep Guardiola bromea sobre el encuentro de Kylian Mbappé con la actriz Ester Expósito en París antes del partido de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Real Madrid
Pep acapara toda la atención antes del enfrentamiento con el Real Madrid
Según se informa, el delantero del Real Madrid viajó a París para buscar una segunda opinión médica sobre una lesión persistente. Sin embargo, no solo los consultores médicos fueron noticia, ya que Mbappé fue visto en la capital francesa junto a la famosa actriz española Exposito. Las imágenes han desatado una vorágine de especulaciones en las redes sociales y, a pesar de la mala calidad de las imágenes, han dado un nuevo impulso a los rumores sobre la relación entre ambos. Guardiola estaba claramente al tanto de los últimos cotilleos que circulaban antes de la gran noche europea.
- Getty/ GOAL
Una respuesta descarada del jefe de la City.
Cuando se le preguntó su opinión sobre el viaje de Mbappé a París en una etapa tan crítica de su recuperación, Guardiola inicialmente se mostró indiferente antes de soltar una frase que provocó las risas de los presentes. «¿Es realmente tan importante mi opinión sobre lo que pueda pensar del viaje de Mbappé a París durante su recuperación?», preguntó el entrenador del City, cuestionando momentáneamente por qué se estaba discutiendo el itinerario de viaje del jugador del Real Madrid en su rueda de prensa.
Sin embargo, el exentrenador del Barcelona no pudo resistirse a hacer un guiño a las fotos de Mbappé y Exposito que se han vuelto virales. «Por cierto, según los informes, no estaba solo», dijo Guardiola con una sonrisa.
Sin ánimo de ofender al francés.
A pesar de las bromas, Guardiola se apresuró a defender el derecho del jugador a disfrutar de su tiempo libre, señalando que este tipo de situaciones son habituales en el mundo del fútbol. Rechazó cualquier insinuación de que Mbappé estuviera actuando de forma poco profesional al viajar o aparecer en público mientras se recuperaba de una lesión.
«¿Es realmente tan importante mi opinión? Esto también ocurre en nuestro club, ocurre en todos los clubes. Y no creo que sea una falta de respeto», concluyó el entrenador del City.
- AFP
La atención vuelve al campo de juego.
La rivalidad entre el City y el Madrid se ha convertido en uno de los enfrentamientos más emblemáticos del fútbol europeo moderno. Desde remontadas dramáticas en el tiempo de descuento hasta lecciones magistrales de fútbol de posesión, estos encuentros nunca dejan de ofrecer emoción. La historia de Guardiola con el Real Madrid, que se remonta a su legendaria etapa al frente del Barcelona, añade otra capa de intriga a una narrativa ya de por sí apasionante. A medida que se acerca el partido de ida, la salud de Mbappé sigue siendo un tema central para ambos equipos, y el entrenador Álvaro Arbeloa aún no ha confirmado si el francés estará en condiciones de jugar. El Real Madrid estará desesperado por contar con su líder al frente del ataque, mientras que el City se preparará para cualquier escenario posible.
Anuncios