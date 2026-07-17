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Thomas Tuchel Pep GuardiolaGetty/GOAL
Chris Burton

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¡Pep Guardiola aún no se ha aburrido! Inglaterra ignora las peticiones de destituir a Thomas Tuchel tras las dudas tácticas del seleccionador tras la derrota en semifinales del Mundial

T. Tuchel
P. Guardiola
Inglaterra
World Cup
Manchester City

Pep Guardiola aún disfruta de su tiempo fuera del fútbol tras dejar el Manchester City. Joleon Lescott ha explicado a GOAL por qué no se deben tomar decisiones precipitadas sobre el futuro de Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra. El técnico alemán afronta preguntas incómodas tras la derrota de los Tres Leones ante Argentina en la semifinal del Mundial.

  • Se cuestionan las tácticas de Tuchel tras la derrota en semifinales

    Tuchel, exentrenador del Chelsea, el PSG y el Bayern, erró en su planteamiento ante Messi. En Atlanta, Gordon abrió el marcador, pero Inglaterra se replegó.

    Tuchel optó por cambios defensivos en vez de arriesgar, y los Tres Leones se vieron neutralizados mientras Messi firmaba dos asistencias que alargaron a 60 años la sequía de títulos de Inglaterra.

    En vez de arriesgar, Tuchel prefirió conservar la ventaja y recurrió a la defensa, lo que permitió a Messi abrir la cerradura más difícil. Las críticas apuntan al seleccionador inglés y algunos piden rescindir su contrato, vigente hasta la Eurocopa 2028.

    Se menciona a Eddie Howe, campeón con el Newcastle, como posible sucesor, aunque Guardiola, tras diez años brillantes en el Etihad, también está disponible.

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  • Thomas Tuchel Pep Guardiola GFXGOAL

    Guardiola se queda sin trabajo tras dejar el Manchester City

    Al preguntarle si habría que llamar a uno de los entrenadores más laureados del mundo para saber si quiere cambiar de aires, el exdefensa de los «Three Lions» Lescott —en colaboración con UniBet Online Casino— declaró a GOAL: «No creo que Pep esté aburrido, y, dado lo rápido que la gente puede volverse en tu contra, ¡no creo que quisiera ese puesto!

    Sobre Tuchel, es frustrante la eliminación, pero no hay que culpar a nadie de inmediato. No existe un derecho divino a ganar el Mundial, sobre todo cuando enfrentas a los campeones y al posible mejor jugador de la historia.

    «Llegar a esa instancia no fue una sorpresa: éramos uno de los cuatro cabezas de serie y, como tal, se esperaba que estuviéramos allí. Esa noche todo se definió y, lamentablemente para nosotros, las cosas no salieron como hubiéramos querido».

  • Hay que aprender la lección de otro incidente que estuvo a punto de acabar mal

    Inglaterra es experta en fracasos gloriosos: desde Maradona hasta Cristiano Ronaldo, penaltis, expulsiones y finales de Euro perdidas, los Tres Leones nunca cruzan la meta.

    Preguntado sobre la lección principal que se debe aprender para evitar que la historia se repita, el exjugador del Everton y del Manchester City Lescott —que disputó 26 partidos con la selección— añadió: «¿La lección principal? Es fácil decirlo ahora, pero hay motivos para pensar: “Seguid haciendo lo que hacéis, funciona”.

    «No sé cuántas paradas hizo Jordan Pickford hasta que marcamos, pero después de marcar tuvo que hacer muchas más y les dieron al poste; así es cualquier partido.

    Cuando un equipo no tiene nada que perder, como Argentina, puede arriesgar y atacar, porque si pierde 2-0 o 3-0 le da igual: queda eliminado igual. El partido nos favorecía hasta que marcaron y, de pronto, ellos ya no tenían nada que perder y nos obligaron a replegarnos.

    «Incluso después de su primer gol seguimos dominando unos minutos; los tuvimos acorralados en su área. Eso pasa en el fútbol, pero lamentablemente duró demasiado y no pudimos contenerlos».

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  • England Argentina ratings GFXGetty/GOAL

    Partidos de Inglaterra: eliminatoria mundialista y Liga de Naciones

    Inglaterra jugará el sábado por el tercer puesto contra Francia, buscando un consuelo tras una gira por Norteamérica física y emocionalmente agotadora.

    En septiembre arrancará la nueva Liga de Naciones de la UEFA, donde podrían debutar ante la campeona del mundo, España. Todavía se desconoce si Tuchel seguirá en el banquillo.

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