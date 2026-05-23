La mitad azul de Mánchester se prepara para una emotiva despedida. La estrella de Oasis, Gallagher, sugiere que el técnico saliente podría acabar en el banquillo de la selección inglesa. Tras el anuncio oficial de que Guardiola dejará el Manchester City este verano, tras una década de dominio, muchos se preguntan qué le depara el futuro al hombre que ha conseguido 20 títulos importantes en el Etihad.

Gallagher, amigo íntimo del español, declaró a talkSPORT: «Si lo conozco bien, esperaría que se fuera tras el Mundial con alguien; creo que eso le motivaría. Es lo único que no ha ganado; lo ha conseguido todo en el fútbol, ha cambiado el juego, ha cambiado la forma en que la gente percibe el fútbol. Me lo imagino levantando la Copa del Mundo, como seleccionador de Inglaterra, de Holanda o al frente de uno de los «Seis Grandes»; no hay forma de que abandone el fútbol».







