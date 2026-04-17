Pep Guardiola afirma que la lucha por el título de la Premier League «se habrá acabado» si el Manchester City pierde ante el Arsenal, mientras aumenta la presión sobre Mikel Arteta

Guardiola lanzó un ultimátum de cara al crucial encuentro del domingo. El mundo del fútbol seguirá de cerca el duelo entre los dos líderes de la liga. A pesar de la experiencia del City en finales bajo presión, el técnico cree que no hay margen de error ante el implacable equipo de Mikel Arteta.

En la víspera del encuentro, afirmó: «Si perdemos, se acabó. Son muy fuertes en todos los aspectos: en los duelos, en lo físico... Si no eres agresivo y les dejas construir, te elaboran la jugada. David Raya es extraordinario y no hace falta hablar de las jugadas a balón parado. Por eso son quienes son: han liderado la Premier League toda la temporada, y por eso estoy orgulloso de estar ahí y de plantarles cara».