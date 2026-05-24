Pep Guardiola advierte de que el Manchester City no puede «copiar y pegar» a su sustituto

Guardiola dejará el Etihad Stadium este verano tras una década transformadora en la Premier League. Llegó en 2016 y ha ganado seis títulos de liga y un histórico triplete.

Su dominio estadístico no tiene parangón: la campaña de los «Centuriones» 2017-18, con récords de puntos (100), victorias (32) y goles (106). En 2019 logró el único cuádruple nacional y en 2023 conquistó la Liga de Campeones. Esta temporada ha sumado la FA Cup y la Carabao Cup, por lo que se va por todo lo alto.