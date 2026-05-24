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Pep Guardiola advierte de que el Manchester City no puede «copiar y pegar» a su sustituto
El fin de una época dorada
Guardiola dejará el Etihad Stadium este verano tras una década transformadora en la Premier League. Llegó en 2016 y ha ganado seis títulos de liga y un histórico triplete.
Su dominio estadístico no tiene parangón: la campaña de los «Centuriones» 2017-18, con récords de puntos (100), victorias (32) y goles (106). En 2019 logró el único cuádruple nacional y en 2023 conquistó la Liga de Campeones. Esta temporada ha sumado la FA Cup y la Carabao Cup, por lo que se va por todo lo alto.
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Evitar la trampa de la imitación
Mientras el City busca al sucesor para el banquillo más exigente del fútbol mundial, Guardiola asegura que no asesorará a la directiva sobre el candidato. Con su exasistente Enzo Maresca como opción principal para regresar a Mánchester, el técnico cree que su reemplazo debe brillar por mérito propio y no imitar el «estilo Pep».
«En este trabajo no funciona copiar y pegar», afirmó Guardiola. «Hay que ser único, natural y uno mismo, y el nuevo entrenador será él mismo. En el momento en que empiece a ser una copia de otro... Cada uno es cada uno. Tiene que ser así. Y por eso todo va a salir bien».
Una pausa muy esperada
Tras diez años intensos en la Premier League, Guardiola confirma que solo quiere descansar y recuperar el tiempo perdido con su familia. Aunque se le ha relacionado con la selección de Inglaterra, el exentrenador del Barcelona insiste en que necesita alejarse del fútbol.
«No tengo ningún plan concreto sobre mi futuro, salvo descansar y recuperar el tiempo que me perdí con mis hijos mientras crecían, y hay muchas cosas que no he hecho y que quiero hacer», afirmó. «Así que ni por un segundo pienso en nada relacionado con el fútbol para el futuro, para los próximos años. No pienso en ello».
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La vida fuera del banquillo
El City inicia un nuevo capítulo tras la partida del técnico que le brindó seis títulos de liga y un histórico triplete. Aunque la afición espera su pronto regreso, él prefiere disfrutar de las pequeñas cosas durante su descanso.
«Necesito descansar y reflexionar. Después ya veremos», añadió Guardiola. «No tengo ningún plan, solo descansar y hacer muchas cosas que quiero hacer y que no hice en el pasado, tonterías que me apetece hacer».