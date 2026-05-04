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Pep Guardiola actualiza el futuro de Jack Grealish, quien termina su cesión en el Everton
Guardiola se pronuncia sobre el futuro de Grealish tras su cesión al Everton
Guardiola ha actualizado la situación de Grealish en el City, cuando el extremo se acerca al final de su cesión en el Everton. El jugador de 30 años llegó al Hill Dickinson Stadium en agosto buscando minutos tras perder protagonismo en el Etihad, pese a ser clave en el triplete del City en 2023. Con David Moyes sumó dos goles y seis asistencias en 20 partidos de Premier, pero una fractura por estrés en el pie detuvo su temporada.
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Guardiola insiste en que el futuro de Grealish está en sus propias manos
Antes del partido del City contra el Everton el lunes, Guardiola afirmó que el futuro de Grealish depende sobre todo de él.
«No lo sé. Quiero lo mejor para Jack», declaró Guardiola a los periodistas. «Sé que el impacto [en el Everton] fue realmente bueno, jugando los minutos que tuvo en la temporada del triplete. La temporada del triplete fue extraordinaria y, después de eso, quizá no le ayudé o quizá no pudimos alcanzar el nivel que él tenía. Necesita jugar partido tras partido, y en el Everton lo hacía. Lamentablemente se lesionó, pero ojalá se recupere y pueda seguir jugando la próxima temporada. Depende de él. Tiene toda la calidad».
Oportunidad en medio de los cambios en la plantilla
Las posibles salidas de Bernardo Silva y John Stones este verano podrían abrir huecos en las rotaciones de ataque y centro del campo. Eso daría a Grealish la oportunidad de recuperar un puesto en los planes de Guardiola. El extremo ya demostró su valía en el sistema gracias a su creatividad y su capacidad para llevar el balón. Sin embargo, su deseo de jugar de forma regular podría resultar decisivo, sobre todo si se enfrenta a un papel limitado en el Etihad.
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¿Y ahora qué?
Por ahora, Grealish se centra en recuperarse y llegar en forma a la pretemporada, cuando se definirá su papel en el City. Mientras, Guardiola dirigirá al equipo contra el Everton para presionar al Arsenal en la cima de la Premier League.