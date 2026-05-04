Antes del partido del City contra el Everton el lunes, Guardiola afirmó que el futuro de Grealish depende sobre todo de él.

«No lo sé. Quiero lo mejor para Jack», declaró Guardiola a los periodistas. «Sé que el impacto [en el Everton] fue realmente bueno, jugando los minutos que tuvo en la temporada del triplete. La temporada del triplete fue extraordinaria y, después de eso, quizá no le ayudé o quizá no pudimos alcanzar el nivel que él tenía. Necesita jugar partido tras partido, y en el Everton lo hacía. Lamentablemente se lesionó, pero ojalá se recupere y pueda seguir jugando la próxima temporada. Depende de él. Tiene toda la calidad».