En declaraciones a la cadena danesa TV2, Hojlund expresó su inmensa gratitud hacia el Nápoles por haberle brindado la oportunidad de recuperar la confianza tras una etapa complicada en la Premier League. El delantero se ha convertido en una figura clave en el equipo de Antonio Conte, recuperando el nivel que en su día le convirtió en uno de los jóvenes talentos más codiciados de Europa.

El delantero danés fichó por el United procedente del Atalanta en agosto de 2023 en una operación valorada en 72 millones de libras. Sin embargo, le costó aportar una amenaza ofensiva constante en Old Trafford, marcando solo 26 goles en 95 partidos en todas las competiciones durante sus dos primeras temporadas, antes de ser cedido de nuevo a la Serie A en un acuerdo inicial de préstamo.

«Aquí he redescubierto la alegría de jugar al fútbol. Parecía que todo había terminado, incluso en Dinamarca lo decían, pero nunca me rendí y siempre creí en ello. No siempre se puede estar en el mejor momento, sé bien que todavía tengo que trabajar y mejorar mucho. Soy muy autocrítico al respecto. Ahora en Dinamarca dicen que vuelvo a estar en el centro del proyecto, porque estoy trabajando y marcando muchos más goles», reveló Hojlund.