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«¡Pensé que todo había terminado!» - Rasmus Hojlund habla abiertamente del duro golpe que supusieron las dificultades del Manchester United antes de «redescubrir la alegría del fútbol» en el Nápoles
La redención en Nápoles
En declaraciones a la cadena danesa TV2, Hojlund expresó su inmensa gratitud hacia el Nápoles por haberle brindado la oportunidad de recuperar la confianza tras una etapa complicada en la Premier League. El delantero se ha convertido en una figura clave en el equipo de Antonio Conte, recuperando el nivel que en su día le convirtió en uno de los jóvenes talentos más codiciados de Europa.
El delantero danés fichó por el United procedente del Atalanta en agosto de 2023 en una operación valorada en 72 millones de libras. Sin embargo, le costó aportar una amenaza ofensiva constante en Old Trafford, marcando solo 26 goles en 95 partidos en todas las competiciones durante sus dos primeras temporadas, antes de ser cedido de nuevo a la Serie A en un acuerdo inicial de préstamo.
«Aquí he redescubierto la alegría de jugar al fútbol. Parecía que todo había terminado, incluso en Dinamarca lo decían, pero nunca me rendí y siempre creí en ello. No siempre se puede estar en el mejor momento, sé bien que todavía tengo que trabajar y mejorar mucho. Soy muy autocrítico al respecto. Ahora en Dinamarca dicen que vuelvo a estar en el centro del proyecto, porque estoy trabajando y marcando muchos más goles», reveló Hojlund.
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Dejando atrás Old Trafford
El resurgimiento del delantero en la Serie A se produjo tras una frustrante etapa final en el United, donde las altas expectativas y la falta de regularidad le valieron un intenso escrutinio público. Hojlund se muestra sincero sobre su rendimiento durante su etapa en Inglaterra y reconoce que un cambio de aires era necesario para su desarrollo como jugador.
«Si nos fijamos en los últimos periodos en el Manchester United, no lo hice bien, soy consciente de ello, pero ahora muchas cosas han cambiado. He madurado», añadió.
¿Un futuro definitivo en Italia?
El Nápoles ha quedado tan impresionado con el impacto del jugador de 23 años que ha decidido convertir su estancia en el Estadio Diego Armando Maradona en un compromiso a largo plazo. A pesar de que el traspaso se formalizó inicialmente en forma de cesión, el club ha manifestado su intención de activar las cláusulas económicas necesarias para retener al danés en el equipo de azul claro de forma permanente.
El director deportivo Giovanni Manna aclaró recientemente la situación, insistiendo en que Hojlund se quedará en el club.
«No hay dudas. Rasmus Hojlund se quedará aquí. Tenemos la obligación de comprarlo al Manchester United si el Nápoles se clasifica para la Liga de Campeones, pero él forma parte de nuestros planes a pesar de esta condición», afirmó.
Con 13 goles y dos asistencias entre la Serie A y la Liga de Campeones esta temporada, el club está convencido de que es el hombre adecuado para liderar la delantera en los próximos años.
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Con la mirada puesta en el éxito internacional
Más allá de su éxito en el ámbito nacional, Hojlund está centrado en liderar a Dinamarca en sus compromisos internacionales, entre los que se incluye un crucial partido de repesca para el Mundial contra Macedonia. Cree que su buen rendimiento en el club se traducirá en éxitos para su selección en su lucha por la clasificación.
«Estoy convencido de que al final conseguiremos clasificarnos. Macedonia es un buen equipo, pero, con el máximo respeto, nuestro objetivo es ganarles para no desperdiciar esta oportunidad. No estamos jugando contra Francia ni contra Alemania», concluyó el delantero.