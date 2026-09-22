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«Pensé que se había acabado todo»: el exinternacional inglés Andros Townsend se sincera sobre el «aterrador» momento en que fue atropellado por un rodillo del césped en Tailandia
Terrible incidente con un rodillo del césped en Tailandia
Townsend vivió un momento verdaderamente estremecedor cuando fue atropellado por un rodillo para el césped en Tailandia. El jugador de 35 años, que ahora milita en el PT Prachuap de la liga tailandesa, participaba en un «rondo» rutinario al descanso cuando la pesada maquinaria le golpeó de repente.
Asombrosamente, Townsend evitó lesiones graves en este extraño accidente. Sus compañeros se quedaron completamente conmocionados, apartando la mirada horrorizados y llevándose las manos a la cabeza mientras el exdelantero del Tottenham desaparecía momentáneamente bajo el vehículo, que avanzaba lentamente.
Incredulidad de sus propios familiares
Hablando en Football Uncensored, de Piers Morgan, Townsend admitió que las alarmantes imágenes son difíciles de volver a ver. Reveló que incluso a su propia familia le costó creer que el clip viral fuera auténtico.
«Cada vez que lo veo, me estremezco, no me lo creo», admitió Townsend. «Cuando se lo envié a mis hijos, mis hijos pensaron que era IA. Tuve que explicarles durante los 10 minutos siguientes que era real.
»Es horrible volver a verlo y ver lo que podría haber pasado; por suerte, tuve fortuna. Sí conseguí caerme al suelo en el momento adecuado, así que no se rompió nada cuando el rodillo pasó por encima de mí y hoy estoy aquí para reírme de ello y contar la historia.
»Pensaba que estaba acabado. Me subió por el tobillo, que me han operado. Me subió por la rodilla izquierda, que me han operado. Pensé: o se me va a romper el tobillo izquierdo o se me va a romper la rodilla izquierda. Pensé que estaba acabado. Tuve muchísima suerte de poder salir cojeando y recuperarme en cuestión de unos minutos».
Esquivando un posible desastre
Antes del calentamiento del descanso, Townsend había visto la maquinaria situada al lado del terreno de juego. Recordó haberse preguntado por su inusual presencia antes de encontrarse de repente atrapado debajo de uno de los pesados vehículos.
Afortunadamente, el extremo consiguió caer al suelo justo a tiempo, evitando que se le rompiera ningún hueso. A pesar de que sus compañeros, muy alterados, pedían una camilla y reclamaban la presencia de los servicios médicos, Townsend, mostrando una gran entereza, simplemente restó importancia a sus pequeños golpes y magulladuras para seguir calentando.
«En el descanso íbamos a salir a calentar y vi dos rodillos al lado del terreno de juego», añadió. «Recuerdo pensar: “Nunca había visto eso antes en mi carrera, ¿qué están haciendo?”. Pero nos llamaron para calentar. No le di más vueltas.
«La siguiente vez que lo vi fue cuando estaba literalmente debajo de él y, por suerte, no hubo daños graves. Un par de golpes y magulladuras, pero conseguí salir de allí ileso, por suerte».
«Se sorprendieron mucho de que siguiera con el calentamiento. Me decían que fuera al médico, estaban pidiendo una camilla. Pero ya tengo experiencia, he tenido mis contratiempos, he tenido mis problemas de lesiones y, desde luego, un rodillo no me va a impedir seguir, eso seguro».
- Getty Images
Bromeando sobre los viajes a Stoke City como visitante
A pesar de sufrir una experiencia tan angustiosa en la banda, Townsend siguió jugando el partido de forma increíble. Saltó desde el banquillo en los últimos minutos para ayudar al PT Prachuap a lograr una cómoda victoria por 3-0 ante el Pattani.
El exjugador de Tottenham y Everton está claramente de buen ánimo tras su ajustada escapada. Desde entonces, ha bromeado con que no presentará cargos contra el despistado conductor del rodillo del campo.
En Instagram, Townsend incluso encontró tiempo para burlarse en tono jocoso de sus experiencias pasadas en el fútbol inglés. Al compartir las increíbles imágenes con sus seguidores, soltó: "Resulta que jugar fuera contra el Stoke no era tan malo después de todo".
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