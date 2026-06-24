«Pensaba que nunca se había ido. No sé por qué dice: “He vuelto”», comentó el exdelantero de talla mundial Ibrahimovic, en su papel de comentarista de FOX Sports, con su típico tono desafiante al referirse al famoso delantero portugués.
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«Pensaba que nunca se había ido»: Zlatan Ibrahimovic deja en evidencia a Cristiano Ronaldo
Ronaldo adelantó a Portugal en los primeros minutos del segundo partido de la fase de grupos del Mundial ante Uzbekistán. Tras el gol de tiro libre del lateral del PSG, Nuno Mendes (m. 17), el delantero de 41 años del Al-Nassr completó su doblete en el m. 39.
En la segunda parte, un autogol del portero Abduvokhid Nematov y un tanto de Rafael Leão cerraron el 5-0. Al final, Ronaldo, autor de dos goles, desafió a sus críticos: «¡He vuelto!».
Tras el decepcionante 1-1 contra la República Democrática del Congo en el debut, CR7 había recibido muchas críticas por su terquedad y por anteponer sus remates a los de compañeros mejor situados.
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Cristiano Ronaldo, «muy contento» tras marcar un doblete en el Mundial de 2026
En los días previos al partido contra Uzbekistán se debatió en Portugal si el seleccionador, Roberto Martínez, debía dejar a Ronaldo en el banquillo. Finalmente lo incluyó en el once inicial, y CR7, con 145 goles en 230 partidos internacionales, volvió a jugar.
«Fue un partido en el que se podía marcar, un partido en el que Portugal pudo marcar muchos goles», subrayó Ibrahimovic, indicando que no se debía sobrevalorar la actuación de Ronaldo frente a un rival menos favorito. Sin dejarse influir por ello, CR7 declaró: «Estoy muy contento. Lo más importante es, por supuesto, que hemos trabajado bien como equipo y hemos mejorado mucho con respecto al último partido».
Con cuatro puntos, Portugal ya tiene asegurada la clasificación para la fase eliminatoria, incluso si bajara al tercer puesto del Grupo K. Sin embargo, el objetivo de Ronaldo y compañía es claro: vencer a Colombia en el último partido de la fase de grupos, en la madrugada del sábado al domingo a la 1:30 (hora alemana), para superar a los sudamericanos y proclamarse campeones de grupo.