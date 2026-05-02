En una entrevista con el periódico francés L'Equipe, el lateral derecho reveló que él y Flick se conocieron varios meses antes de su fichaje por el campeón alemán.
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«Pensaba que era un asistente»: el fracaso del fichaje del FC Bayern, con una curiosa anécdota sobre el exentrenador Hansi Flick
Sin embargo, en un amistoso entre el Olympique de Marsella, donde jugaba Sarr, y el Bayern, al principio no lo reconoció. «En el descanso me tendió la mano y me dijo: "¡Gran jugador!". Como creí que era un asistente, me mostré reservado. Luego vi que era el entrenador del Bayern, ¡el que había ganado la Liga de Campeones!», recuerda el jugador de 34 años.
El primer día en la Säbener Straße todo fue distinto: «Antes de mi primer entrenamiento, Hansi Flick me abrazó y dijo: “Te he fichado para que juegues. Estoy contento de que estés aquí. No te presiones”».
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Sarr nunca se sintió a gusto en el FC Bayern
El Bayern pagó ocho millones de euros por Sarr en otoño de 2020, pero el francés nunca convenció en Múnich. Debido a lesiones, solo jugó 33 partidos (un gol y cuatro asistencias) hasta 2024.
Después pasó casi año y medio sin equipo hasta que, a principios de 2024, fichó por su club formador, el Metz, donde permanece bajo contrato hasta verano.
Su futuro es incierto: Metz, 18.º de la Ligue 1, está al borde del descenso. A tres jornadas del final, le separan nueve puntos del puesto 16, que da derecho a promoción.
Desde su regreso ha jugado nueve partidos con el Metz, todos perdidos o empatados (tres empates y seis derrotas).
Bouna Sarr: datos de rendimiento y estadísticas
Club
Partidos
Goles
Asistencias
Olympique de Marsella
181
8
12
FC Metz
119
8
9
FC Bayern
33
1
4