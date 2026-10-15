AFP
Traducido por
¡Pende de un hilo! Jamie Carragher emite un juicio demoledor sobre Jose Mourinho pese a la remontada del Real Madrid ante la Roma en la Champions League
Una remontada dramática oculta problemas de mayor calado
El Real Madrid sumó los tres puntos en el Stadio Olimpico el miércoles por la noche, pero su actuación ante la Roma dejó más preguntas que respuestas. El conjunto español perdía 3-1 a falta de solo ocho minutos para el final del tiempo reglamentario.
Una reacción tardía salvó al equipo de Mourinho de una derrota bochornosa. El fichaje de verano Carlos Espi inició la remontada, y los goles de Kylian Mbappe, Endrick y Antonio Rudiger terminaron por sellar el triunfo por 4-3. El resultado mantiene el pleno de victorias del Madrid en su campaña europea, pero lo caótico del triunfo dejó al descubierto importantes fragilidades defensivas.
La falta de control durante todo el partido ha puesto en duda la influencia táctica de Mourinho. Pese a la reputación del técnico portugués por construir equipos sólidos y bien organizados, su plantilla actual parece descoordinada.
- Getty Images Sport
Carragher señala un dilema táctico
En declaraciones a CBS Sports, Carragher expresó serias dudas sobre los primeros pasos de Mourinho al frente del equipo. Cuando la presentadora Kate Scott le preguntó si el equipo actual refleja la identidad habitual de Mourinho, el exdefensa del Liverpool fue tajante.
«No. Creo que les resulta muy difícil conseguirlo, porque tienen muchos grandes jugadores de ataque», dijo Carragher. «Cuando llegas a un club de ese calibre, tienes que ponerlos a jugar. No es cuestión de pensar: “Vale, quitaré a un jugador de ataque y quizá pondré a otro centrocampista en su lugar”».
Carragher cree que la presión por alinear a las estrellas del ataque compromete la estructura que prefiere Mourinho. «Creo que a casi cualquier entrenador le resulta difícil llegar al Real Madrid y ser fiel a su estilo», añadió. «Casi tienen que desempeñar el papel de entrenador del Real Madrid. Sabemos que Jose Mourinho es un entrenador estructurado y organizado; lo hemos visto a lo largo de su carrera. Pero ni siquiera él puede ser así en el Real Madrid».
Un entrenador bajo presión desde el principio
Según Carragher, las actuaciones irregulares han dejado a Mourinho en una posición vulnerable. La dependencia de los goles decisivos en los últimos instantes apunta más a una inestabilidad de fondo que a una verdadera capacidad de resistencia.
«Da la sensación de que, incluso en estas primeras semanas de la temporada, se está agarrando como puede, o de que consiguen goles en el último minuto y remontadas», señaló Carragher. «La verdad es que no convencen en absoluto. Pero hacen lo justo para que no parezca que todo se viene abajo o que las cosas no funcionan. Siguen aguantando».
La urgencia por ganar títulos añade aún más presión a la situación. El Real Madrid atraviesa actualmente su tercera temporada consecutiva sin un título, lo que aumenta las expectativas sobre el entrenador a su regreso.
- AFP
Se avecina un Clásico crucial
El futuro inmediato se presenta complicado para Mourinho y su plantilla. El Real Madrid ya está a una distancia considerable en puntos del Barcelona, actual líder de LaLiga.
Los dos rivales se enfrentarán el próximo fin de semana en un Clásico decisivo. Carragher advirtió de que una derrota ante su eterno rival podría acabar antes de tiempo con las aspiraciones del Madrid al título. Mourinho debe encontrar cuanto antes la forma de dar estabilidad a su equipo para salvar la temporada en la competición nacional y poner fin a la sequía de títulos del club.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias