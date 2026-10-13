Y el nombre adecuado según Pellegatti, propuesto ya en los últimos días y planteado de nuevo hoy, es el del ya exdirector deportivo del Inter, Piero Ausilio, artífice de muchos de los éxitos del club durante sus 29 años en él.

«No nos fijemos en su pasado: ¡yo habría fichado a Piero Ausilio una hora después de su salida del Inter! Conoce el fútbol italiano, tiene autoridad y sabe hablar con los campeones».