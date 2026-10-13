El Milan necesita un directivo que ayude a Ruben Amorim a gestionar el grupo y, quizá, también se ocupe del mercado de fichajes. Así lo cree el conocido periodista Carlo Pellegatti, rostro histórico de Mediaset y actualmente invitado en numerosos programas, que hoy también, en su intervención en Radio Sportiva, ha señalado claramente al directivo, actualmente libre, que encajaría en el Milan: Piero Ausilio, ex del Inter.
Pellegatti insiste: «El AC Milan necesita hombres de campo. Había que contratar a Ausilio una hora después de su salida del Inter»
HOMBRES DE CAMPO
El proyecto de Ruben Amorim sigue creciendo, pero alterna fases positivas con otras negativas. Según Pellegatti, el motivo es la falta de un directivo que esté al lado del entrenador y conozca el fútbol italiano: "El Milan necesita gente de fútbol junto a Amorim"
AUSILIO, EL NOMBRE ADECUADO
Y el nombre adecuado según Pellegatti, propuesto ya en los últimos días y planteado de nuevo hoy, es el del ya exdirector deportivo del Inter, Piero Ausilio, artífice de muchos de los éxitos del club durante sus 29 años en él.
«No nos fijemos en su pasado: ¡yo habría fichado a Piero Ausilio una hora después de su salida del Inter! Conoce el fútbol italiano, tiene autoridad y sabe hablar con los campeones».
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