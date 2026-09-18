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«¡Peligroso para Michael Carrick!» - Una exestrella del Man Utd destroza las tácticas lentas tras un colapso histórico
Aumenta la presión tras el histórico derrumbe en Old Trafford
Carrick está cada vez más cuestionado como entrenador del United tras una semana de resultados desastrosa. El Manchester United sufrió una histórica derrota por 3-2 en casa ante el Brighton el miércoles por la noche, pese a haberse adelantado pronto 2-0.
Este sorprendente desplome marcó la primera vez en más de 50 años que el United pierde en Old Trafford después de tener una ventaja de dos goles. Además, agravó la amarga decepción de la derrota por 1-0 ante un Manchester City con 10 jugadores apenas unos días antes.
Carrick guio con éxito al club de vuelta a la Champions League, lo que le valió el puesto de entrenador permanente durante el verano. Sin embargo, el exdelantero del United Saha cree que el puesto del técnico corre ahora un serio peligro.
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Saha critica un planteamiento táctico lento y peligroso
En declaraciones a Betano, Saha insistió en que la culpa del reciente bajón está en el banquillo y no en el vestuario. Destacó una grave falta de mecanismos ofensivos e instó a Carrick a adaptar su sistema rápidamente.
"El problema del Manchester United esta temporada no son los jugadores", explicó Saha. "La verdad es que no creo que haya sido un buen mercado de fichajes de verano para el Manchester United. Pero Michael Carrick tiene que adaptarse.
"No veo a un equipo que tenga el dinamismo que necesita. El Manchester United necesita un sistema para jugar bien al fútbol, con mecanismos de juego. Creo que la forma en que están jugando ahora es peligrosa para Michael Carrick porque esto no depende de los jugadores".
Problemas en el centro del campo y falta de aceleración
Una gran preocupación táctica para Saha es la enorme falta de urgencia en el centro del campo. Cree que los centrocampistas defensivos del United están jugando con demasiada seguridad, lo que en última instancia frena la capacidad del equipo para atacar con eficacia.
«Los dos centrocampistas defensivos parecen demasiado cómodos pasando el balón lentamente, de lado a lado», añadió. «Eso no aporta el tipo de pases hacia delante para crear esos momentos de uno contra uno. En las transiciones son demasiado lentos. Da igual a quién pongas en estas situaciones, ya sea Sesko o [Matheus] Cunha o [Bryan] Mbeumo, si uno de ellos no asume más riesgos y no aprieta hacia delante, no va a ayudar a progresar la jugada.
«United crea algunas ocasiones, pero no son ocasiones claras, y no están aprovechando la aceleración de Marcus Rashford para atacar la espalda de los equipos, así que tampoco tienen esa dimensión. Todo es demasiado lento».
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Carrick debe encontrar soluciones para salvar la temporada
Tras dos dolorosas derrotas consecutivas ante el City y el Brighton, la presión recae de lleno sobre Carrick para cambiar la dinámica. El técnico exigirá una respuesta inmediata a sus jugadores en su próximo partido, mientras buscan recuperarse. No lograr un resultado positivo podría hacer que su puesto en Old Trafford quedara seriamente amenazado a las primeras de cambio en la temporada.
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