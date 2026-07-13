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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Pelea entre dos jugadores de los Galos antes del partido contra España

FEATURES
Francia vs España
Francia
España
World Cup
D. Doue
B. Barcola
Francia
España

La selección francesa recibe elogios en el Mundial, sobre todo por su ataque.

Mañana martes disputará las semifinales del Mundial 2026 contra España.

Según el diario «AS», la presencia de Mbappé, Oliés y Dembélé basta para sembrar el pánico en las defensas rivales; sin embargo, Francia no juega con tres delanteros, sino con un cuarteto ofensivo, aunque el nombre del cuarto jugador aún se debate.

Desde el inicio del torneo, el seleccionador Didier Deschamps ha alternado a Désiré Doué y Bradley Barcola, dos talentos emergentes con estilos muy distintos. 

Ambos luchan por la última plaza junto a las tres estrellas ante el Matador.

Doi es más pausado, pero muy ágil en espacios reducidos y con una técnica de otro nivel; se crió admirando al mejor Neymar en el PSG.

Barkola, en cambio, es pura velocidad en la banda izquierda: un extremo moderno que desborda con sus arrancadas más que con la creatividad.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Comparación de las cifras entre Doi y Parkola

    Al analizar las estadísticas de los jugadores en el Mundial, es difícil inclinar la balanza, pues ambos fueron titulares en tres partidos.

    Doi jugó 320 minutos (20 más que Parkola) y recuperó 20 balones (9 más).

    Parkola completó 11 regates por 7 de Doi y tuvo una precisión en el pase del 84,85 % frente al 83,32 % de su rival.

    Doi creó 11 ocasiones (11 disparos) y Parkola 7 (7 disparos).

    Doi marcó un gol y dio una asistencia, mientras que Bradley Parkola marcó dos goles y dio una asistencia.

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  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-FRAAFP

    Doi, el rival más cercano de España

    Parkola destaca en regates y eficacia de tiro: ha marcado dos goles en siete intentos, mientras que Doi solo ha anotado uno en once disparos.

    Sin embargo, Doi sobresale en defensa: recuperó más balones, generó más ocasiones y mantiene una precisión de pase similar (83 %-85 %).

    Pese a estas ligeras diferencias, Deschamps aún no se decide, pero «L’Équipe» asegura que Doi parte como favorito para ser titular en la semifinal contra España.

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