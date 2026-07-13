Pelea entre dos jugadores de los Galos antes del partido contra España

La selección francesa recibe elogios en el Mundial, sobre todo por su ataque.

Mañana martes disputará las semifinales del Mundial 2026 contra España.

Según el diario «AS», la presencia de Mbappé, Oliés y Dembélé basta para sembrar el pánico en las defensas rivales; sin embargo, Francia no juega con tres delanteros, sino con un cuarteto ofensivo, aunque el nombre del cuarto jugador aún se debate.

Desde el inicio del torneo, el seleccionador Didier Deschamps ha alternado a Désiré Doué y Bradley Barcola, dos talentos emergentes con estilos muy distintos.

Ambos luchan por la última plaza junto a las tres estrellas ante el Matador.

Doi es más pausado, pero muy ágil en espacios reducidos y con una técnica de otro nivel; se crió admirando al mejor Neymar en el PSG.

Barkola, en cambio, es pura velocidad en la banda izquierda: un extremo moderno que desborda con sus arrancadas más que con la creatividad.