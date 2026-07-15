Tuchel criticó el juego de Inglaterra, que sufrió ante una Noruega más libre tras el descanso. Al ser preguntado, Bellingham respondió con dureza y recordó la modesta carrera de Tuchel.

«Thomas Tuchel lanzó una granada de mano al grupo. Jude Bellingham la recogió y se la devolvió», opinó The Guardian.

Antes de la semifinal del miércoles contra Argentina (21:00 h), Tuchel afirmó que todo estaba aclarado tras una reunión del equipo después del partido contra Noruega.

«Después hablé con todo el plantel en el vestuario y el domingo por la noche volví a explicar que simplemente debemos mirar hacia adelante. Hemos tomado un nuevo rumbo, con un nuevo objetivo: la semifinal contra Argentina», afirmó el alemán.