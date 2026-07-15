Tras la victoria 2-1 de los Three Lions el sábado, Tuchel elogió la mentalidad de su equipo y destacó la actuación de Jude Bellingham, autor de los dos goles ante los escandinavos.
Traducido por
¿Pelea con Jude Bellingham? Thomas Tuchel critica a los medios antes de la semifinal del Mundial contra Argentina
Tuchel criticó el juego de Inglaterra, que sufrió ante una Noruega más libre tras el descanso. Al ser preguntado, Bellingham respondió con dureza y recordó la modesta carrera de Tuchel.
«Thomas Tuchel lanzó una granada de mano al grupo. Jude Bellingham la recogió y se la devolvió», opinó The Guardian.
Antes de la semifinal del miércoles contra Argentina (21:00 h), Tuchel afirmó que todo estaba aclarado tras una reunión del equipo después del partido contra Noruega.
«Después hablé con todo el plantel en el vestuario y el domingo por la noche volví a explicar que simplemente debemos mirar hacia adelante. Hemos tomado un nuevo rumbo, con un nuevo objetivo: la semifinal contra Argentina», afirmó el alemán.
- Getty Images
Thomas Tuchel calma los ánimos tras la «discusión» con Jude Bellingham
Tuchel afirmó que no se tomó a mal las declaraciones de Bellingham y añadió: «Nuestras palabras buscan lo mismo: ser competitivos». Además, responsabilizó a los medios de los rumores sobre un mal ambiente e incluso «discusiones» en la selección inglesa.
«Me pregunto quién exagera estas historias. No hay nada que se pueda exagerar y, si se exagera algo, es, por supuesto, en los medios de comunicación», declaró Tuchel en Talksport. ¿Qué puede esperar un jugador que acaba de jugar 120 minutos y lo ha dado todo, si se simplifica la declaración de su entrenador, si no se le dice que “ha estado a un nivel mundial”, si no se le dice que “ha realizado jugadas de clase mundial”? Si se omite todo eso y solo se le dice: “Oh, tu entrenador ha dicho que has estado descuidado”, ¿qué se puede esperar?».
«Se construyen malentendidos y divisiones donde no las hay», se quejó el técnico de 52 años. A su juicio, a Bellingham se le ocultaron los aspectos positivos de su entrevista para provocar una reacción. «Quizá yo también respondería igual tras jugar 120 minutos, marcar dos goles y vaciarme. Es una reacción normal para un jugador con su mentalidad», concluyó Tuchel.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias