Pedullà: «Hace una semana ofrecieron a Nico González y Teun Koopmeiners a la Roma»

Alfredo Pedullà cuenta un interesante trasfondo de mercado que implica a la Juventus y a dos futbolistas propiedad del club turinés, Nico Gonzalez y Teun Koopmeiners: «Dos suplentes protagonistas, más bien decisivos, con la camiseta de la Juve. Ahora su mercado podría cambiar porque normalmente funciona así cuando las negociaciones se cruzan con el campo. Estamos hablando de Nico Gonzalez y Teun Koopmeiners, nunca considerados intransferibles y en el centro de varias tramas. Sobre todo Nico, con un tira y afloja infinito, con el Atlético de Madrid como protagonista, que siempre ha buscado un descuento en el traspaso y que ha rechazado cualquier tipo de intercambio. Pero hace apenas una semana tanto Nico Gonzalez como Koopmeiners fueron ofrecidos con fuerza a la Roma, sin que existieran los márgenes para abrir una negociación. La Roma tenía otros objetivos, mientras tanto la Juve ha recuperado la sonrisa de dos posibles descartes».