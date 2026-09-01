Alfredo Pedullà cuenta un interesante trasfondo de mercado que implica a la Juventus y a dos futbolistas propiedad del club turinés, Nico Gonzalez y Teun Koopmeiners: «Dos suplentes protagonistas, más bien decisivos, con la camiseta de la Juve. Ahora su mercado podría cambiar porque normalmente funciona así cuando las negociaciones se cruzan con el campo. Estamos hablando de Nico Gonzalez y Teun Koopmeiners, nunca considerados intransferibles y en el centro de varias tramas. Sobre todo Nico, con un tira y afloja infinito, con el Atlético de Madrid como protagonista, que siempre ha buscado un descuento en el traspaso y que ha rechazado cualquier tipo de intercambio. Pero hace apenas una semana tanto Nico Gonzalez como Koopmeiners fueron ofrecidos con fuerza a la Roma, sin que existieran los márgenes para abrir una negociación. La Roma tenía otros objetivos, mientras tanto la Juve ha recuperado la sonrisa de dos posibles descartes».
Getty
Traducido por
Pedullà: «Hace una semana ofrecieron a Nico González y Teun Koopmeiners a la Roma»
Recordemos que Nico González y Teun Koopmeiners son los autores de los dos goles con los que la Juventus derrotó el pasado sábado por 2-0 al Parma en el Allianz Stadium, en la segunda jornada de la Serie A 2026-27. Durante mucho tiempo en el mercado, tanto el argentino como el neerlandés, salvo sorpresas clamorosas en las últimas horas del mercado, deberían seguir en la Continassa.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias