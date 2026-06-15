Pedro Porro firma un nuevo contrato con el Tottenham, poniendo fin a los rumores de su fichaje por el Manchester City y el Real Madrid

Porro ha comprometido sus mejores años con el Tottenham al firmar un nuevo contrato a largo plazo. Aunque el club no ha revelado oficialmente la duración exacta del acuerdo, la BBC informa de que el defensa español seguirá vinculado al equipo del norte de Londres hasta 2031.

Al defensa de 26 años aún le quedaban dos años de contrato, pero su gran nivel ha llevado al club a actuar rápido para asegurar su futuro.

Llegó en enero de 2023 cedido por el Sporting de Lisboa y ese verano se hizo oficial su traspaso por 40 millones de libras. Desde entonces ha disputado 152 partidos y se ha vuelto imprescindible en el once. La pasada campaña, en la que el equipo luchó por evitar el descenso en la Premier League, Porro disputó 47 partidos, más que ningún otro compañero.







