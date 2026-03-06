¡Pedro Porro estalla! La estrella del Tottenham golpea el banquillo en un arrebato de furia tras la decisión de Igor Tudor de sustituirlo

La temporada del Tottenham se sumió aún más en el caos el jueves por la noche, cuando las emociones de Porro estallaron durante la derrota por 3-1 en casa ante el Palace. El lateral español no pudo ocultar su frustración, ya que las esperanzas del Spurs de mantenerse en la Premier League sufrieron otro duro golpe. El drama alcanzó su punto álgido en el minuto 74, cuando el entrenador Igor Tudor sustituyó a Porro por Xavi Simons. El defensa pareció reprender al cuarto árbitro, Ruebyn Ricardo, mientras abandonaba el terreno de juego en una clara muestra de descontento.

La ira de Porro seguía siendo palpable cuando llegó al banquillo, ignorando los intentos de los árbitros por calmarlo. El exjugador del Sporting CP descargó su frustración contra el mobiliario, golpeando violentamente un asiento antes de dejarse caer en su sitio entre los suplentes.