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imago-sport-1082776656.jpgMark Pain
Alvino Hanafi

Traducido por

Pedro Neto y Valentin Barco reaccionan mientras el Chelsea remonta para vencer al Leeds por 6-3

Chelsea
P. Neto
V. Barco
Carabao Cup

Pedro Neto y Valentin Barco expresaron su alegría después de que el Chelsea marcara seis goles en la segunda parte para sellar una alocada remontada por 6-3 ante el Leeds United. El dúo elogió los cambios decisivos de Xabi Alonso al descanso, mientras el Chelsea sellaba su pase a la cuarta ronda de la Carabao Cup.

  • El Chelsea marca seis en una sensacional remontada en la segunda parte

    El Chelsea selló su pase a la cuarta ronda de la Carabao Cup tras remontar una desventaja de dos goles para derrotar al Leeds United por 6-3 en un thriller caótico en Stamford Bridge. Tarik Muharemovic y Brenden Aaronson pusieron a los visitantes con dos goles de ventaja antes de que el Chelsea desatara una respuesta explosiva en la segunda parte.

    Cole Palmer marcó dos veces en dos minutos para igualar el partido, antes de que Pedro Neto, Danny Welbeck y Valentin Barco también vieran puerta para certificar la clasificación.

    El equipo de Xabi Alonso suma ya 16 goles en cinco partidos en este inicio de la campaña 2026-27.


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  • imago-sport-1082723151.jpgPRiME Media Images

    Neto desglosa el gol y su mentalidad alegre

    Neto, que aportó energía fresca desde el banquillo al descanso, habló sobre su definición serena y sobre el ambiente con Alonso. El extremo portugués elogió a Morgan Rogers por la asistencia, al tiempo que reconoció la mentalidad incansable del equipo.

    Admitió que, aunque son necesarias mejoras defensivas, el grupo está disfrutando muchísimo de su estilo de juego ofensivo.

    «Es un poco una locura», admitió Neto. «Morgan hizo la parte más difícil, luego yo solo tuve que meter el balón en la portería. Está siendo una auténtica alegría. Todo el mundo juega con una sonrisa en la cara».

  • Barco dedica su primer gol a su hija recién nacida

    Barco se mostró igual de emocionado tras marcar su primer gol con el Chelsea y describió la remontada como una experiencia salvaje. El defensa argentino reveló una promesa personal que se hizo antes del saque inicial y dedicó su emotiva celebración a su hija recién nacida.

    Expresó una confianza total en su preparación física para competir en el fútbol inglés bajo la confianza de Alonso.

    "Fue increíble, espero que sea el primero de muchos", declaró Barco. "Hablé con mi mujer antes del partido y le dije que marcaría un gol para mi bebé, así que hice esta celebración por mi hija Gemma. Me siento preparado y cómodo con el equipo y el entrenador".


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  • Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    El Chelsea se marca estándares muy altos en todas las competiciones

    Ambos jugadores subrayaron que la despiadada exhibición ofensiva del Chelsea refleja su hambre por luchar por todos los títulos en juego esta temporada. La dramática victoria refuerza el crecimiento de la plantilla tras las valiosas lecciones aprendidas en campañas anteriores.

    Ahora, el Chelsea vuelve a centrar su atención en la Premier League con el impulso claramente de su lado.

    «La mentalidad del club es ganar en todas las competiciones», concluyó Neto. «Queremos llegar a la final para ganar la Carabao Cup y en la FA Cup, lo mismo».

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