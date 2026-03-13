¡Pedro Neto se enfrenta a un doble golpe disciplinario! El extremo del Chelsea, sancionado por la Premier League, espera el castigo por empujar a un recogepelotas del PSG

En la rueda de prensa previa al partido de la Premier League que enfrentará al Chelsea y al Newcastle United el sábado por la tarde, el entrenador Liam Rosenior se refirió a las preocupaciones suscitadas por la reciente conducta de Neto. «Ya he vuelto a ver el incidente y no queda bien... Entiendo el punto de vista de Pedro. Quiere que el balón vuelva al juego lo antes posible. Quiere ganar para el club», dijo Rosenior. Destacó la importancia de asumir la responsabilidad y señaló: «Lo que más me impresionó de él fue que... quiso disculparse de inmediato. Ya sea un portero, yo como entrenador o un jugador, todos cometemos errores. Se trata de aprender de esos errores».