El extremo de 26 años ha sido uno de los focos de la especulación sobre su traspaso durante todo el mercado de verano, con varios clubes de la máxima categoría deseosos de hacerse con sus servicios. El nuevo técnico del Man City, Enzo Maresca, había identificado al internacional portugués como un objetivo prioritario para reforzar sus opciones ofensivas en el Etihad Stadium.

Sin embargo, el panorama de la operación ha cambiado drásticamente, ya que el Al Hilal ha emergido como el principal favorito para hacerse con su fichaje. Informes de Sky Switzerland sugieren que Neto ya ha dado luz verde a su marcha al Al-Hilal, y que el club de Riad está dispuesto a pagar una cantidad en torno a los 60 millones de euros (51 millones de libras).







