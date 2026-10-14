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Pedri revela por qué pidió el cambio durante la goleada del Barcelona al Galatasaray en la Champions League y disipa los temores sobre una lesión
El mediapunta español calma la preocupación por su estado físico
El centrocampista azulgrana disipó cualquier preocupación por una posible lesión al revelar el motivo de su salida anticipada durante la goleada del Barcelona al Galatasaray en la Champions League. Fue sustituido por Marc Bernal en el minuto 73, cuando el equipo visitante ya ganaba cómodamente por 4-1. La contundente victoria permitió al equipo de Hansi Flick mantener su trayectoria impecable y ampliar a 10 partidos su racha de triunfos en todas las competiciones, después de haber ganado los ocho encuentros de LaLiga que ha disputado hasta ahora.
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Un arreón en la segunda parte permite remontar la desventaja inicial
El Barcelona se vio sorprendido de inicio por el gol de Aleksey Batrakov y se libró por poco de encajar el segundo cuando el VAR anuló un tanto de Baris Alper Yilmaz. Joao Cancelo restableció la igualdad justo antes del descanso. Tras la reanudación, los visitantes se desataron con un cabezazo de Fermin Lopez en el minuto 50, el primer gol de Anthony Gordon en la Champions League con el Barcelona tres minutos después y un tanto del suplente Karim Adeyemi en el minuto 65.
Para despejar cualquier duda sobre su temprana salida, Pedri explicó su estado físico a Movistartras el partido: «Me dolía el estómago y me encontraba un poco mal. Era mejor pedir el cambio y que entrara alguien fresco».
Sobre la serenidad de su equipo para remontar tras el descanso, añadió: «Creo que en la primera parte nos precipitábamos demasiado al intentar dar el último pase. Cuando se adelantan en un ambiente como este, es difícil, pero me quedo con la reacción del equipo. La segunda parte fue espectacular.
«Teníamos el balón y veíamos muchos espacios, así que forzábamos ese último pase. Se trataba de hacer circular un poco más el balón para que los atacantes pudieran colocarse. Cuando reciben el balón cerca del área, son decisivos».
El Barça, en plena forma, exhibe una potencia ofensiva temible
Los cuatro goles marcados en Turquía situaron al Barça en lo más alto de la clasificación de la fase de liga, con nueve tantos en dos partidos, después de golear 5-1 al Feyenoord en la primera jornada. En total, el conjunto catalán ha marcado 84 goles en 28 partidos de Champions League a las órdenes de Flick, lo que supone la mayor media goleadora (3 por partido) de cualquier club que haya disputado al menos 20 encuentros con un mismo entrenador desde 1992-93.
Sobre la capacidad ofensiva de su equipo y la profundidad de la plantilla esta temporada, Pedri señaló: «Tenemos mucha confianza. Se decía que nos faltaba gol, pero estamos demostrando que esta plantilla tiene mucha capacidad goleadora. La temporada acaba de empezar, así que seguimos adelante.
»Creo que siempre hay especulaciones, pero está claro que podemos marcar muchos goles. También tenemos muchos jugadores de calidad que salen desde el banquillo. La plantilla es muy amplia y muy buena, y eso se ve en el campo».
De cara a la importante serie de partidos que se avecina, el centrocampista insistió: «Vienen partidos muy importantes. Es el comienzo de la temporada, pero estos encuentros cuentan. Tenemos que disfrutarlos y, sobre todo, ganar».
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Un desplazamiento de alto voltaje pone a prueba su balance perfecto
La confirmación de que Pedri no sufrió daños musculares supone un alivio para el cuerpo técnico ante un exigente calendario de competiciones nacionales y continentales. El Barcelona afrontará su próxima gran prueba europea el martes 20 de octubre, cuando viaje a Francia para medirse al Paris Saint-Germain. Por su parte, el Galatasaray, líder de la Superliga turca, deberá recomponerse rápidamente para buscar su primera victoria en la fase de liga cuando reciba al Lille al día siguiente.
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