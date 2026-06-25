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FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

Pedri opina sobre Julián Álvarez mientras el Barcelona busca fichar al jugador del Atlético de Madrid

Fichajes
Julián Álvarez
Pedri
Barcelona
Primera División
Atlético Madrid

Pedri, centrocampista del Barcelona, ha valorado con sinceridad a Julián Álvarez, ante los rumores de su fichaje este verano por el Atlético de Madrid. El delantero argentino ha avivado el debate al anunciar su deseo de dejar el Metropolitano.

  • Pedri rompe su silencio sobre el codiciado ídolo del Atlético

    La telenovela del traspaso de Álvarez ha atraído la atención de los líderes del Barcelona. Pedri, en una entrevista con Teledeporte, admitió su admiración por el delantero del Atlético.

    «Julian, como jugador, me gusta mucho, y siempre he dicho que quiero a los mejores jugadores en el Barcelona», admitió Pedri. Sin embargo, el jugador de 23 años añadió con realismo: «Tienen que darse muchas circunstancias para que eso ocurra».



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  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    La prudencia estratégica marca la postura del líder del Barcelona

    El prudente comentario de Pedri llega en un momento delicado, cuando los directivos Deco y Joan Laporta manejan una compleja situación financiera. Sabiendo que el Atlético no facilitará las negociaciones y que las relaciones entre las directivas siguen frágiles, el joven centrocampista prefirió rebajar la tensión.

    «No quiero entrometerme en los asuntos del club ni del jugador», añadió Pedri, demostrando madurez ante el circo mediático. «Si el acuerdo sale adelante, bienvenido a bordo».

  • Álvarez exige su salida

    El traspaso se aceleró cuando Álvarez pidió al Atlético que lo pusiera en el mercado. El jugador de 26 años quiere cumplir su sueño de jugar en el Barcelona la próxima temporada.

    El Barcelona prepara una oferta de 130 millones de euros y lo sitúa como prioridad para reemplazar a Robert Lewandowski, cuya salida deja un gran vacío en la delantera.



  • Julian AlvarezGetty Images

    Agüero apoya a Álvarez

    Sergio Agüero, leyenda de Manchester City y Argentina, respaldó la decisión de Álvarez de hacer pública su petición de traspaso durante el Mundial 2026, y afirmó que la honestidad era la única opción.

    El Atlético esgrime una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, aunque ya rechazó una oferta de 150 millones del Real Madrid. En dos temporadas con los colchoneros, Álvarez ha marcado 49 goles y dado 17 asistencias en 106 partidos.