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Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

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Pedri: Lo que está viviendo Yamal me supera... He pasado por algo similar en contra de mi voluntad

España vs Austria
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Una estrella de La Roja se burla de sus detractores

El centrocampista Pedri defendió a La Roja pese a las críticas, recordando que no ha perdido ningún partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

El equipo de Luis de la Fuente arrancó con un 0-0 ante Cabo Verde, venció 4-0 a Arabia Saudí y 1-0 a Uruguay, pero igual fue criticado.

Además, reconoció que las lesiones han fortalecido su carácter y destacó el rápido ascenso de Lamine Yamal como nueva joya del fútbol mundial.

  • Sarcasmo contra los críticos

    Consciente de las altas expectativas sobre España, el jugador de 23 años respondió con humor a las críticas tras el partido contra Uruguay y recordó que el equipo sigue centrado en el objetivo final.

    «Parece que hemos perdido los tres partidos porque la gente dice que nadie juega bien», afirmó entre risas en una entrevista con la agencia de noticias española.

    Estamos bien y queremos llegar a octavos y seguir mejorando. Sabemos que podemos mejorar. Fue un partido duro, con muchos golpes. Nos faltaron Pino y Nico Williams, pero esperamos que se recuperen pronto».

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  • «Lo que está pasando Yamal me supera con creces»

    Pedri habló sobre el nivel actual de Lamine Yamal. Lejos de la envidia, el centrocampista admiró a su compañero y elogió su fortaleza mental ante un cambio repentino.

    Y afirmó: «Veo a Lamine en buena forma, motivado, muy inteligente, muy rápido y muy maduro. Lo único que quiere es disfrutar. Lo veo muy maduro. Lo que está viviendo supera con creces lo que yo viví, es mucho más grande. Lo veo maduro, muy tranquilo. Lo que le importa es jugar y disfrutar».

    Y añadió: «Le encantan los partidos importantes y no oculta sus emociones; eso es justo lo que debe hacer: disfrutar del fútbol y de su nueva vida».

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  • El dolor de la ausencia... Todo pasa

    Pedri recordó el dolor de perderse la fase final de la Eurocopa 2024 por una grave lesión; ahora esa herida lo motiva a darlo todo en el campo.

    Añadió que la inactividad le permitió redescubrirse, cambiar sus hábitos de entrenamiento y entender el juego desde fuera.

    «Tuve que vivir esta experiencia de una forma que no deseaba, pero así es el fútbol», señaló. «Una lesión me alejó de los terrenos de juego. Afrontaba esta última fase con muchas ganas de llegar hasta el final, y espero que este Mundial termine conmigo sobre el terreno de juego».

    De cada lesión se aprende. Ver el fútbol desde fuera es muy distinto a vivirlo en el campo. He reflexionado sobre por qué el equipo falla y he encontrado una forma de entrenar que me va mejor, con bandas de resistencia y estiramientos... Antes no lo hacía, pero ahora sí, y es muy eficaz».

    Concluyó: «Nunca sabré si las lesiones se debieron a que descuidé este método, pero se trata de comprender tu cuerpo y encontrar el equilibrio».

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  • A pesar de ver a miles de niños con su camiseta, Pedri recordó el consejo infantil de su padre: «Si las cosas no van bien, únete al equipo».

    «Mi padre me dijo de niño: “Si las cosas no salen bien, únete al equipo”», recordó.

    Y añadió: «Eso es lo que intento hacer. Hay que usar la cabeza en el campo, pero yo trabajo para el equipo».

    Con ese compromiso y la magia que aún atesora, el “mago” de La Roja liderará a España ante Austria en los octavos del Mundial del jueves, un duelo sin margen de error. 

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