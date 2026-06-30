Pedri: Lo que está viviendo Yamal me supera... He pasado por algo similar en contra de mi voluntad

El centrocampista Pedri defendió a La Roja pese a las críticas, recordando que no ha perdido ningún partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

El equipo de Luis de la Fuente arrancó con un 0-0 ante Cabo Verde, venció 4-0 a Arabia Saudí y 1-0 a Uruguay, pero igual fue criticado.

Además, reconoció que las lesiones han fortalecido su carácter y destacó el rápido ascenso de Lamine Yamal como nueva joya del fútbol mundial.