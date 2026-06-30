Pedri: Lo que está viviendo Yamal me supera... He pasado por algo similar en contra de mi voluntad

Pedri recordó el dolor de perderse la fase final de la Eurocopa 2024 por una grave lesión; ahora esa herida lo motiva a darlo todo en el campo.
Añadió que la inactividad le permitió redescubrirse, cambiar sus hábitos de entrenamiento y entender el juego desde fuera.
«Tuve que vivir esta experiencia de una forma que no deseaba, pero así es el fútbol», señaló. «Una lesión me alejó de los terrenos de juego. Afrontaba esta última fase con muchas ganas de llegar hasta el final, y espero que este Mundial termine conmigo sobre el terreno de juego».
De cada lesión se aprende. Ver el fútbol desde fuera es muy distinto a vivirlo en el campo. He reflexionado sobre por qué el equipo falla y he encontrado una forma de entrenar que me va mejor, con bandas de resistencia y estiramientos... Antes no lo hacía, pero ahora sí, y es muy eficaz».
Concluyó: «Nunca sabré si las lesiones se debieron a que descuidé este método, pero se trata de comprender tu cuerpo y encontrar el equilibrio».
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