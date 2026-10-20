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Pedri lanza una advertencia en tono de broma a Ferran Torres antes del gran duelo entre el PSG y el Barcelona
La advertencia con picardía de Pedri a Torres
El Barcelona afronta una de las semanas más exigentes de la temporada a las órdenes de Hansi Flick, con duelos de gran importancia ante el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, y sus rivales nacionales. El encuentro de esta semana propiciará el reencuentro de varias caras conocidas, entre ellas el exextremo del Barcelona Ousmane Dembele y el actual delantero del PSG Ferran Torres. Pedri lanzó una advertencia en tono de broma a su compatriota Torres antes del partido.
«Espero que no tenga suerte en este partido, que no marque. Le deseo suerte para el resto de la temporada. Tengo muy buena relación con él y hablamos mucho cuando estamos con la selección», bromeó.
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El centrocampista elogia la increíble evolución de Dembele
Pedri también recordó su etapa compartiendo el terreno de juego con Dembele en Cataluña y la asombrosa habilidad que el extremo mostraba habitualmente en los entrenamientos a puerta cerrada. Aunque el internacional francés era capaz de hacer cosas increíbles en esas sesiones, sus primeras actuaciones estuvieron marcadas por la irregularidad y las rachas impredecibles, más que por un dominio sostenido jornada tras jornada. El centrocampista señaló que su excompañero ha logrado por fin aprovechar su enorme potencial en los escenarios más importantes y ha pasado de ser un talento imprevisible a una figura consolidada de talla mundial.
«En los entrenamientos le vi hacer cosas increíbles; lo hacía bien, pero era más irregular que ahora, que ha explotado y es un jugador de talla mundial», comentó el futbolista de 23 años.
Desafiando a los actuales reyes de Europa
El Barcelona es muy consciente del reto que tiene por delante ante un PSG que ha dominado el fútbol continental en los últimos años. Bajo la dirección de Luis Enrique, el conjunto francés ha formado una plantilla completa y equilibrada, por lo que el equipo catalán sabe que necesitará precisión táctica y concentración para competir. Pedri subrayó la importancia del encuentro y destacó la calidad del PSG en todas las zonas del campo.
«Tienen muchas cualidades arriba, jugadores que marcan diferencias y saben controlar el partido en el centro del campo. No voy a descubrir nada nuevo: han ganado las dos últimas Champions League», afirmó.
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Un baño de realidad antes de un gran duelo
El internacional español quiso rebajar las expectativas y rechazó la idea de que su próximo enfrentamiento con el equipo francés deba considerarse una final. Aunque reconoció la magnitud del desafío y la calidad de su rival, subrayó la importancia de mantener la perspectiva y no tratar un solo partido como la culminación de la temporada.
«Es un partido difícil contra un rival complicado, pero no es una final. Queremos ganar y mantener nuestra buena dinámica. Es un partido para ver dónde estamos», explicó.
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