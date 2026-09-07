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Pedri descarta los temores sobre su sociedad con Rodri mientras la nueva sala de máquinas del Barcelona encaja en la goleada por 5-0 al Valencia
Una exhibición magistral en el centro del campo silencia a los críticos
El Barcelona lanzó un mensaje de intenciones en Mestalla el domingo, desmantelando al Valencia en una goleada de cinco tantos que puso de manifiesto la creciente química entre Pedri y el fichaje veraniego Rodri. A pesar de las dudas previas al partido sobre su compatibilidad táctica, los dos internacionales españoles dominaron la medular, ayudando al equipo de Hansi Flick a mantener su inicio perfecto en la competición doméstica. Pedri, que vio puerta durante la goleada, no tardó en responder al discurso de que su estilo choca con el del exancla del Manchester City. El canario insistió en que la sociedad ya está dando sus frutos y que solo mejorará a medida que avance la temporada.
«Se ha dicho que no funcionamos juntos, pero es muy cómodo jugar con Rodri», dijo a Movistar. «Casi nunca pierde el balón y eso ayuda mucho en defensa. Vamos a entendernos bien y eso irá a mejor con cada vez más partidos».
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Flick encuentra la pieza que faltaba en Rodri
La llegada de Rodri ha añadido una dosis de liderazgo veterano a una plantilla que sigue apoyándose en gran medida en las mejores promesas de La Masia. Aunque inicialmente se había relacionado al Barcelona con un movimiento por Julian Alvarez, el director deportivo Deco cambió de objetivo para asegurarse al centrocampista de 30 años, una operación que ya está dando sus frutos. Flick se ha mostrado insistente sobre la necesidad de que su equipo muestre más madurez, especialmente cuando va por delante en los partidos.
Flick se deshizo en elogios hacia el centrocampista tras su debut como titular, destacando su influencia tanto dentro como fuera del campo. "Todo lo que hace tiene sentido. Rodri es increíble. No solo en el campo, también en el vestuario".
La vida sin un nueve fijo
Aunque el centro del campo funcionó como una máquina perfectamente engrasada, antes del saque inicial seguían existiendo dudas sobre la capacidad goleadora del Barcelona en ausencia de un delantero tradicional y prolífico. Sin embargo, la exhibición de cinco goles acalló esas dudas, con Raphinha, Lamine Yamal y Pedri contribuyendo a un despliegue ofensivo implacable. La victoria elevó la cifra del Barcelona a 17 goles en solo cuatro partidos, lo que sugiere que el fluido sistema ofensivo de Flick es más que capaz de compensar la falta de un referente. Pedri cree que la gran variedad de amenazas ofensivas dentro de la plantilla es la mayor fortaleza del club este año.
«La gente siempre quiere un delantero que marque 40 goles por temporada, pero tenemos muchos jugadores que pueden hacer ese trabajo. Tenemos muchos jugadores que llegarán a esas posiciones para marcar goles: tenemos a Raphinha, Lamine, Anthony Gordon, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi... No nos faltarán goles esta temporada», afirmó Pedri.
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Un inicio perfecto impulsa la carrera por el título
El resultado en Mestalla deja al Barcelona con tres puntos de ventaja en lo más alto de LaLiga, con un pleno perfecto de cuatro victorias en cuatro partidos. Supone una importante declaración de intenciones de Flick, que ahora está en su tercera temporada al mando y parece haber encontrado por fin el equilibrio entre la intensidad de la presión alta del equipo y la necesaria solidez defensiva. La armonía entre los veteranos llegados y el joven núcleo del equipo ha generado una sensación de optimismo en torno al Camp Nou que no se sentía desde hace años. Mientras el Barça se prepara para las exigencias de la Champions League y un apretado calendario nacional, la creciente relación entre sus dos maestros del centro del campo estará bajo la lupa.
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