«Pedí que se revisara el caso»: el presidente Donald Trump revela que llamó a Gianni Infantino para que investigara la sanción impuesta a Folarin Balogun tras la tarjeta roja recibida en el partido contra Bosnia y Herzegovina

Trump confirmó el lunes lo que varios medios ya informaban: su influencia llevó a la FIFA a revisar la suspensión por tarjeta roja de Balogun. El presidente, cercano a Infantino, se pronunció sobre la decisión en la Casa Blanca.

«No fue falta ni infracción. Dos jugadores a toda velocidad chocaron por casualidad. No puedes poner el pie sobre el de otro a esa velocidad. Eran dos grandes deportistas que se enredaron. Y el árbitro, que resulta un poco sospechoso si revisas su historial, No quiero crear polémica, pero es muy sospechoso. Si queréis, os facilitaré su historial».

Luego señaló que la ausencia de Balogun habría perjudicado al equipo.

«[Balogun] no hizo nada malo; es nuestro mejor jugador, o uno de los mejores —un jugador clave—, y le mostraron la tarjeta roja. No sabía lo que eso significaba. No pensé que fuera gran cosa. Luego me enteré de que no podrá jugar el siguiente partido. Dije: “Vaya, eso es grave”. Si le hubiera pasado a otro jugador, habría sido injusto, pero cuando te quitan a tu mejor jugador —o casi el mejor; tienen grandes jugadores— y te dicen que no puedes jugar, eso es muy injusto... Es muy injusto. No se puede hacer eso.

Por eso pedí a la FIFA que revisara el caso y hablé con un hombre muy respetado, cuyo prestigio ha crecido aún más», afirmó Trump.