Paulo Fonseca ha vuelto a hablar sobre su breve paso por el Milan. En una entrevista con la revista «Sportweek» de La Gazzetta dello Sport, el técnico del Lyon analiza los cinco meses que pasó al frente del equipo rossonero en la temporada 2024/2025, antes de la llegada de su compatriota Sergio Conceição, quien también fue destituido tras una breve etapa. La reciente revolución técnica impulsada por el propietario Gerry Cardinale, que ha llevado al portugués Rubén Amorim al banquillo, también es comentada por Fonseca.
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Paulo Fonseca vuelve a hablar del Milan: «A Amorim lo recibió Cardinale, a mí me dejaron solo. Yo también quería practicar un fútbol dominante, pero no me dieron tiempo»
DECEPCIONADO CON EL MILÁN
«Estoy decepcionado porque hace dos años me llamaron para cambiar el estilo del equipo. El club me dijo: “Queremos que el Milan sea dominante, que tenga la posesión y juegue en campo contrario”. “Perfecto”, respondí, «esa es mi idea del fútbol». Pero cambiar lleva tiempo y jugar así en Italia no es fácil. Para lograrlo hay que cambiar, ante todo, la mentalidad de los jugadores. Quizá os parezca arrogante, pero yo iba por ese camino y, después de mi paso por el club, nunca más he vuelto a ver al Milan mostrar la calidad de juego que exhibió conmigo en el banquillo», afirma Fonseca en la entrevista concedida a «Sportweek».
ABANDONADO
Fonseca critica a todos y denuncia un trato desigual, incluso en la cobertura mediática, respecto a los primeros días de Amorim en Italia: «Cuando Amorim llegó a Milanello, Cardinale lo esperaba en persona; cuando llegué yo, no había nadie. Me ficharon para cambiar la mentalidad, pero no me dieron tiempo; aun así, jugamos muchos buenos partidos. Después de mí, eso no volvió a pasar».
ATAQUE A LOS JUGADORES
Paulo Fonseca, en una entrevista con Sportweek, reconoce sus tensiones con algunos líderes del vestuario del Milan. Sus problemas empezaron cuando chocó con Theo Hernández y Rafael Leão, excluidos del partido contra la Lazio en agosto de 2024 por su poca implicación defensiva en la derrota ante el Parma y luego protagonistas del famoso «motín» durante el descanso en el Olímpico. «En Italia, a menudo los jugadores tienen más peso que el club. Si alguien, por muy bueno que fuera, no se lo merecía, conmigo no jugaba, porque nadie es más grande que el Milan», concluye Fonseca.
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