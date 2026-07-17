Paulo Fonseca vuelve a hablar del Milan: «A Amorim lo recibió Cardinale, a mí me dejaron solo. Yo también quería practicar un fútbol dominante, pero no me dieron tiempo»

«Estoy decepcionado porque hace dos años me llamaron para cambiar el estilo del equipo. El club me dijo: “Queremos que el Milan sea dominante, que tenga la posesión y juegue en campo contrario”. “Perfecto”, respondí, «esa es mi idea del fútbol». Pero cambiar lleva tiempo y jugar así en Italia no es fácil. Para lograrlo hay que cambiar, ante todo, la mentalidad de los jugadores. Quizá os parezca arrogante, pero yo iba por ese camino y, después de mi paso por el club, nunca más he vuelto a ver al Milan mostrar la calidad de juego que exhibió conmigo en el banquillo», afirma Fonseca en la entrevista concedida a «Sportweek».