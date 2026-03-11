Paulo Fonseca responde a las críticas «muy injustas» hacia Endrick en medio de la mala racha del Lyon

Con la presión en aumento, Fonseca ha intervenido para proteger a su joven estrella de las crecientes críticas. Tras el empate 1-1 contra el Paris FC el domingo, en el que Endrick no logró destacar como suplente, Fonseca se apresuró a recordar a los críticos la edad del jugador y su falta de experiencia competitiva.

«Solo tiene 19 años; se espera mucho de él. Endrick pasó más de un año sin jugar y ahora está jugando casi todos los partidos», declaró Fonseca a los periodistas. El entrenador considera claramente que el peso de las expectativas se está volviendo excesivo: «Cuando marca, la valoración es muy positiva, pero cuando no marca, [las críticas] son muy duras e injustas».