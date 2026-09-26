Según el prestigioso diario italiano La Gazzetta dello Sport, la jerarquía giallorossa priorizó el estado físico de la plantilla para defender el liderato en la Serie A por encima de liberar a jugadores simplemente para sentarse en la grada.

La publicación destacó la preocupación del técnico: «El entrenador está centrado en el viaje a Como y no quiere que el jugador se pierda tres días de entrenamiento con dos vuelos intercontinentales».

El medio también subrayó el dilema emocional de la estrella: «Es difícil decirle que no a Leo Messi, especialmente cuando la invitación es para una celebración de despedida que paralizará durante un par de horas a toda Argentina, y más allá.

«Además, Paulo Dybala realmente odiaría perderse el último partido de La Pulga con la camiseta de Argentina. Sin embargo, es igualmente difícil ignorar el veto de Gasperini a un viaje intercontinental apenas cinco días antes del Como vs Roma y una semana antes de su choque de Champions League contra el Real Madrid».