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Paul Scholes señala dos objetivos ideales para el Manchester United, incluido Cristian Romero, vinculado con el Arsenal
Scholes identifica objetivos clave
La leyenda del United Scholes ha instado a su antiguo club a actuar con decisión en el mercado antes de que se cierre la ventana de fichajes de verano. A pesar de que Carrick ha incorporado a Youri Tielemans, Andrey Santos y Karl Darlow, Scholes cree que la zaga del Manchester United sigue siendo alarmantemente frágil. Ha recomendado que el United compita con Arsenal y Atlético de Madrid para hacerse con el defensa del Tottenham Hotspur Romero, en un intento de mejorar sus opciones defensivas en Old Trafford.
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Un comentarista pide reforzar la defensa
Scholes subrayó la importancia capital de fichar a un central de talla mundial con experiencia internacional de élite contrastada. En declaraciones en The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite, el excentrocampista de Inglaterra explicó por qué apunta a Romero: "Creo que solucionaron las posiciones de ataque el verano pasado, pero creo que probablemente necesitan dos centrales. Puede que os riáis de esto y puede que me caigan palos por ello, pero yo iría a fichar a Cristian Romero, del Tottenham".
Expresó su convicción de que el carácter tranquilo de Carrick podría frenar el temperamento fogoso del internacional argentino: "Sé que está como una cabra, sé que tiene problemas disciplinarios, pero puede ser un central muy bueno y alguien a quien Michael Carrick podría calmar de verdad. Se habla de 30 o 40 millones de libras por un jugador que ha sido central en una final de la Copa del Mundo. Sé que tiene problemas disciplinarios, pero yo iría a por él. Creo que están desesperados por un central, los actuales no son lo bastante buenos".
Wharton entra en el radar de fichajes
Además de abordar la defensa, Scholes aconsejó al United lanzarse a por el centrocampista del Palace Wharton tras quedarse sin Sandro Tonali, que optó por fichar por el Tottenham.
Wharton, que recientemente ayudó al Palace a conquistar tanto la FA Cup como la Conference League, está considerado como un encaje ideal para el doble pivote. Sin embargo, cualquier operación sería ambiciosa dado el precio de £85m que el Palace ha fijado por el joven mediapunta.
Continuando con su análisis en The Good, The Bad & The Football podcast, Scholes añadió: "No puedo creer que no estén intentando fichar a Adam Wharton. Sandro Tonali habría sido mi primera opción, pero ahora que ya no está, Adam Wharton me parece perfecto".
- (C)Getty Images
Carrick valora los movimientos finales
El United tiene programados dos amistosos más de pretemporada contra Leeds United y AC Milan antes de arrancar su campaña de la Premier League contra el Hull City el 22 de agosto. Carrick tiene hasta el 3 de septiembre para cerrar nuevos fichajes y dar salida a jugadores que no entran en sus planes, entre ellos Joshua Zirkzee. La cúpula del club debe actuar con rapidez si pretende seguir el consejo de Scholes antes de que venza el plazo.
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