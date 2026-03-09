Getty/GOAL
Paul Scholes revela los mensajes de Michael Carrick tras las críticas virales que tildaban al Manchester United de «una mierda» bajo el mando de su excompañero
Legend aclara la polémica en Instagram
El hombre de 51 años había escrito en una historia de Instagram: «Michael definitivamente tiene algo especial... porque el United ha jugado fatal en los últimos cuatro partidos... buenas noches». Muchos interpretaron el comentario como una crítica innecesaria a Carrick, quien, por lo demás, ha impresionado desde que tomó las riendas de Ruben Amorim a principios de este año, lo que ha provocado críticas de personas como Patrice Evra.
Scholes se pone en contacto con su antiguo compañero de equipo.
En el podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes insistió en que no hay rencor entre las dos grandes figuras del United. Dijo: «No era mi intención ofender a Michael en absoluto. Michael es una de las personas más agradables del mundo del fútbol, sería la última persona a la que querría ofender. De todos modos, le envié un mensaje a Michael. Fui directamente a él y le dije: "Mira, no era mi intención molestarte". De todos modos, no creo que fuera necesario decirlo, y él mismo me dijo que no le había molestado».
Scholes cree que la reacción del público exageró la situación y malinterpretó lo que él quería decir sobre las últimas actuaciones del United. «Creo que la gente lo ha interpretado de forma diferente a lo que quería decir», añadió Scholes. «Lo único que decía era que no creo que hayan jugado tan bien en los últimos cuatro partidos y que él sigue consiguiendo resultados».
Un guiño a Sir Alex Ferguson
El excentrocampista explicó que sus comentarios tenían como objetivo destacar la capacidad de Carrick para encontrar la manera de ganar incluso cuando el equipo no está en su mejor momento. «Teníamos al mejor entrenador del mundo y él siempre decía que a veces se necesita un poco de suerte», señaló el exinternacional inglés al recordar su etapa con Sir Alex Ferguson. «Así que, con las expulsiones y otras cosas que suceden durante los partidos, a veces se necesita un poco de suerte, eso es todo lo que quería decir».
A pesar de que la racha de victorias terminó en St James' Park, a Carrick se le atribuye haber estabilizado el barco en Old Trafford. Sin embargo, la derrota por 2-1 ante los Magpies, con 10 jugadores, dejó al entrenador interino tan frustrado como a su antiguo compañero en el centro del campo, ya que se mostró decepcionado durante sus declaraciones a los medios de comunicación tras el partido en el noreste.
Carrick admite que hay que mejorar el nivel
El propio Carrick se negó a poner excusas por la actuación que provocó la publicación viral de Scholes. Dijo: «No estamos contentos con la forma en que jugamos el partido. Tal y como se desarrolló, dependía en gran medida de nosotros, pero hay que dar crédito al Newcastle. Nos colocamos en una posición en la que sentimos que debíamos seguir adelante. No lo hicimos, la verdad, así que estamos muy decepcionados. No creo que fuera por los 10 hombres, simplemente no jugamos lo suficientemente bien y no podemos poner excusas».
La derrota sigue siendo el único revés importante en la etapa de Carrick desde que sucedió a Amorim a mediados de enero. Ahora que se ha aclarado el ambiente entre las dos leyendas de la Clase del 92, la atención vuelve a centrarse en los intentos del United de escalar posiciones en la tabla de la Premier League bajo la dirección de Carrick, mientras el club sopesa sus opciones de gestión a largo plazo tras una temporada turbulenta.
