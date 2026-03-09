Paul Scholes revela los mensajes de Michael Carrick tras las críticas virales que tildaban al Manchester United de «una mierda» bajo el mando de su excompañero

En el podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes insistió en que no hay rencor entre las dos grandes figuras del United. Dijo: «No era mi intención ofender a Michael en absoluto. Michael es una de las personas más agradables del mundo del fútbol, sería la última persona a la que querría ofender. De todos modos, le envié un mensaje a Michael. Fui directamente a él y le dije: "Mira, no era mi intención molestarte". De todos modos, no creo que fuera necesario decirlo, y él mismo me dijo que no le había molestado».

Scholes cree que la reacción del público exageró la situación y malinterpretó lo que él quería decir sobre las últimas actuaciones del United. «Creo que la gente lo ha interpretado de forma diferente a lo que quería decir», añadió Scholes. «Lo único que decía era que no creo que hayan jugado tan bien en los últimos cuatro partidos y que él sigue consiguiendo resultados».